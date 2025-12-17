Multinacional capta R$ 15 bilhões para instalação de data centers no Brasil

247 - Uma multinacional estadunidense de tecnologia concluiu uma captação de R$ 15 bilhões no Brasil para viabilizar a construção de três grandes data centers dedicados ao processamento de dados voltado à inteligência artificial. A iniciativa reforça a posição do país como polo estratégico para a expansão da infraestrutura digital na América Latina. Segundo a coluna Painel S.A., da Folha de São Paulo, a empresa responsável pelo projeto é a RT-One, que tem como meta instalar no território brasileiro os maiores centros de dados da região, com início das operações previsto para 2026.

Captação bilionária mira liderança regional

Com o novo aporte, a RT-One busca superar projetos já anunciados no país, como o complexo planejado em Pecém, no Ceará. Naquele caso, a Casa dos Ventos e a Bytedance, empresa chinesa que controla o TikTok, receberam autorização do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportações para instalar cinco data centers, com previsão de investimentos de R$ 485 bilhões até 2035.

A estratégia da multinacional estadunidense aposta em escala, robustez energética e eficiência operacional para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e essencial para aplicações de inteligência artificial.

Projetos avançam em Minas Gerais e Paraná

No Brasil, a RT-One já iniciou a construção de um mega-campus em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O empreendimento contará com capacidade inicial contratada de 100 megawatts, etapa considerada fundamental para a consolidação do projeto no país. Além de Minas Gerais, a empresa firmou compromisso com a prefeitura de Maringá, no Paraná, para a instalação de um segundo centro de dados, também com capacidade inicial de 100 megawatts. Um terceiro projeto ainda está em fase de avaliação e integra o plano de expansão da companhia.

Energia renovável no centro da estratégia

A rodada de investimentos foi liderada pela Hitachi Energy e contou com aportes da Himoinsa e da empresa brasileira MaisEnergia, todas especializadas em infraestrutura energética de alta tensão. Outros grupos, que já atuavam como parceiros da RT-One no Brasil, também participaram da operação.

A captação priorizou empresas capazes de garantir o fornecimento de energia a partir de fontes renováveis, além de atender a padrões internacionais de disponibilidade, segurança avançada e eficiência energética, considerados essenciais para a operação de grandes centros de dados voltados à inteligência artificial.