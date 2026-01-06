Novo PAC registra a maior execução financeira em três anos de governo

247 - O Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) encerrou 2025 com o maior nível de execução financeira desde o início do atual ciclo de governo. Ao longo do ano, foram pagos R$ 47,4 bilhões em recursos do Orçamento Geral da União (OGU), o que corresponde a 95% da dotação autorizada para o período. O resultado reforça a consolidação do programa como principal eixo de investimentos públicos em infraestrutura econômica e social no país.

O balanço oficial aponta que o desempenho de 2025 supera os resultados registrados nos dois anos anteriores, confirmando uma trajetória contínua de crescimento na execução orçamentária do programa.

Ao comentar os números, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou o papel estratégico do Novo PAC na retomada do desenvolvimento nacional. “Lançamos o Novo PAC com um propósito: transformar esse País. Marcamos um novo ciclo para o Brasil, especialmente para os brasileiros que mais precisam. A execução orçamentaria de 2025 evidencia que o fluxo segue crescente e exitoso. O Novo PAC demonstra que esse país reaprendeu a ser grande”, afirmou.

Além do volume expressivo de pagamentos, o governo federal ressalta que os ministérios responsáveis pelo programa empenharam 100% dos recursos previstos pelo terceiro ano consecutivo. O empenho integral assegura a disponibilidade orçamentária para contratos e obras, enquanto o pagamento efetivo indica o avanço físico dos projetos em execução.

Segundo o secretário especial do Novo PAC, Maurício Muniz, o resultado financeiro reflete diretamente o andamento das obras em todo o território nacional. “O pagamento significa que as obras estão acontecendo. É um Programa que está andando, com empreendimentos em execução, muitos já concluídos e outros avançando dentro do cronograma”, explicou. Para ele, o impacto final vai além dos números: “Isso garante que, ao final do ciclo, os investimentos se traduzam em infraestrutura econômica e social para o país”.

No acumulado entre 2023 e 2025, o Novo PAC já pagou R$ 117,7 bilhões em recursos do OGU. O montante evidencia, segundo o governo, não apenas o compromisso com a contratação de projetos, mas principalmente com a execução efetiva das obras. Diferentemente do empenho, que apenas reserva o recurso, o pagamento está diretamente associado à realização dos serviços e ao progresso físico dos empreendimentos.

Muniz reforçou que o desempenho orçamentário confirma a maturidade do programa como política pública. “Na prática, isso significa que os recursos previstos foram reservados e utilizados, permitindo que as obras avançassem em todo o País”, afirmou. Ele acrescentou que a combinação entre empenho total e elevado nível de pagamento é um sinal claro de que os projetos estão saindo do papel. “Quando o orçamento é empenhado, os contratos têm garantia de recurso. E o pagamento mostra que as obras estão sendo executadas, muitas já concluídas e outras em andamento, ou seja, em pouco tempo vão se transformar em serviços disponíveis para a população”.

A evolução das dotações ao longo dos anos também reforça essa leitura. Em 2023, o orçamento autorizado para o Novo PAC foi de R$ 36,1 bilhões. Em 2024, o valor subiu para R$ 47,3 bilhões, alcançando R$ 49,8 bilhões em 2025. Em todos esses anos, o empenho foi de 100%, o que indica ampliação contínua dos investimentos e do número de empreendimentos contemplados.

Para o secretário especial, o crescimento do orçamento e a melhoria da execução refletem diretamente a expansão do programa. “A cada ano, a execução orçamentária do PAC vem melhorando. As dotações crescem, o que é um bom sinal, porque significa mais obras sendo executadas. Pelo terceiro ano consecutivo, o PAC empenhou 100% do seu orçamento”, concluiu.