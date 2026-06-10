O Pix é nosso! 247 apoia campanha lançada pela ABMD; apoie, assine e compartilhe

247 - A Associação Brasileira de Mídia Digital (ABMD) lançou uma mobilização nacional em defesa do Pix, sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central que tem sido alvo de críticas e pressões por parte do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Brasil 247 apoia a campanha da ABMD e convida seus leitores a participarem da mobilização, assinando e compartilhando o manifesto em defesa do Pix.

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O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) concluiu uma investigação aberta com base na chamada Seção 301 da Lei de Comércio, de 1974, sobre o sistema de pagamentos brasileiro. Em documento divulgado no início de junho, o USTR diz que o Brasil, ao utilizar a tecnologia nacional, prejudica “injustamente” as empresas estadunidenses que prestam serviços de pagamento eletrônico. Entre as empresas prejudicadas estariam a MasterCard, Visa e o Whatsapp Pay.

“Os atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao tratamento preferencial concedido ao Pix são injustos e discriminatórios. É injusto exigir que os concorrentes ofereçam vantagens ao Pix, como disponibilidade, visibilidade e limites de tarifas, e o Brasil discrimina os fornecedores de serviços de pagamento eletrônico dos EUA ao conceder essas vantagens apenas à empresa líder nacional [o Pix]”, diz o documento.

Por isso, a ABMD lança o abaixo-assinado para fortalecer a campanha em defesa do Pix. “Querem impor barreiras, monitoramento externo e até sanções para inviabilizar o funcionamento do sistema. Tudo para favorecer gigantes estrangeiros de cartão e bancos internacionais que cobram taxas abusivas”, diz o abaixo-assinado. “O Pix é do Brasil, é brasileiro, e é livre de custos. Ninguém de fora tem o direito de sabotar isso".

Manifesto O Pix é do Brasil:

O Pix é do Brasil

Um sistema de pagamento brasileiro, instantâneo e 100% gratuito. Assine para mantê-lo livre de tarifas e nas mãos do povo.

O Brasil criou um sistema de pagamento revolucionário: gratuito para pessoas físicas, sem tarifa, sem taxa, sem anuidade. O Pix democratizou o dinheiro, tirou milhões da exclusão financeira e movimenta a economia de forma ágil e justa.

Mas o governo de Donald Trump tem articulado ameaças diretas ao Pix. Querem impor barreiras, monitoramento externo e até sanções para inviabilizar o funcionamento do sistema. Tudo para favorecer gigantes estrangeiros de cartão e bancos internacionais que cobram taxas abusivas.

O Pix é do Brasil, é brasileiro, e é livre de custos. Ninguém de fora tem o direito de sabotar isso.

Assine agora a campanha Pix é do Brasil para defender:

um sistema de pagamento 100% gratuito (sem tarifas, sem taxas);

a soberania do Brasil contra pressões externas;

a continuidade do Pix como ferramenta popular e acessível.

Não vamos pagar tarifa por imposição estrangeira. Não vamos perder o Pix.

Assine aqui e compartilhe com todo mundo. O Pix é do Brasil, e segue grátis.