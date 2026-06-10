Pix não entra nas negociações com os EUA e Zelle está fora de cogitação, afirma ministro

247 - O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta terça-feira (10), após reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado “Conselhão”, no Palácio Itamaraty, que o governo brasileiro não pretende incluir o Pix nas negociações comerciais com os Estados Unidos. Segundo ele, também está fora de cogitação qualquer discussão sobre a adoção do sistema norte-americano de pagamentos Zelle.

A afirmação foi feita em meio a questionamentos sobre as demandas norte-americanas relacionadas ao Pix, que motivaram o novo tarifaço contra produtos brasileiros.

“O Pix é nosso”, declarou o ministro ao comentar que negociações entre Brasil e EUA devem ocorrer até no máximo esta sexta-feira (10).

Elias Rosa destacou uma medida que ampliará sua proteção jurídica. Mais cedo, o MDIC anunciou que a marca Pix será reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como marca de alto renome, tornando-se a primeira marca vinculada ao governo federal a receber essa classificação.

De acordo com o ministro, o reconhecimento reforça a proteção prevista na Lei de Propriedade Industrial, garantindo maior segurança jurídica ao uso da marca em diferentes segmentos econômicos. O status de alto renome é concedido a marcas amplamente conhecidas pela população e assegura proteção especial em todos os ramos de atividade.

A publicação oficial do reconhecimento ocorrerá na próxima terça-feira (16), por meio da Revista da Propriedade Industrial (RPI), publicação oficial utilizada pelo INPI para divulgar suas decisões.