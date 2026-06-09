Comerciários fazem ato em defesa do Pix na 25 de Março

247 - Comerciários preparam um ato em defesa do Pix e da soberania nacional para quinta-feira (11), a partir das 10h, na região da rua 25 de Março, no centro de São Paulo, após novo ataque do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, informa a Folha de São Paulo.

A manifestação será realizada pela UGT (União Geral dos Trabalhadores), em conjunto com o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, e também terá como pauta a aprovação, no Senado, da proposta que encerra a escala 6x1. O ato ocorre em meio à reação de entidades sindicais às declarações de Trump, que voltou a criticar o Pix e classificou o mecanismo como injusto.

Presidente da UGT e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patah defende que a mobilização popular é decisiva para proteger os interesses nacionais e os direitos da classe trabalhadora. A manifestação busca reforçar a defesa do Pix como ferramenta amplamente utilizada por trabalhadores, consumidores e pequenos comerciantes no Brasil.

Defesa do Pix e da soberania nacional

O convite para o ato afirma: "O Brasil não está à venda e não aceita ameaças". A mensagem também critica eventuais medidas de pressão dos Estados Unidos contra o país. "Sanções dos EUA contra o nosso país são ataques à economia, aos trabalhadores e à soberania nacional."

A escolha da região da 25 de Março para a manifestação tem peso simbólico. Considerado um dos principais centros comerciais populares do país, o local reúne milhares de trabalhadores, lojistas e consumidores diariamente, além de representar um dos pontos mais conhecidos da atividade varejista em São Paulo.

A pauta sindical também inclui a defesa do fim da escala 6x1, tema que mobiliza centrais trabalhistas e entidades representativas de diversas categorias. Para os organizadores, a discussão no Senado é parte de uma agenda mais ampla de valorização dos trabalhadores e de melhoria das condições de trabalho no país.

Histórico de mobilizações na 25 de Março

A UGT já havia realizado uma manifestação na região da 25 de Março em julho de 2025, depois que o governo Trump incluiu a rua entre os principais polos de produtos falsificados. Na ocasião, a entidade também reagiu à medida como uma forma de pressão externa contra o comércio brasileiro.

Com o novo ato, a central sindical e o Sindicato dos Comerciários de São Paulo buscam associar a defesa do Pix à proteção da economia nacional, dos trabalhadores do comércio e da soberania brasileira diante de críticas e pressões vindas dos Estados Unidos.