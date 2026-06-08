Otto Lobo assume presidência da CVM até 2027

247 - O advogado Otto Lobo foi nomeado presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), após cerca de um ano no comando interino da autarquia, em decisão formalizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nomeação garante a Lobo mandato até julho de 2027 e foi publicada no Diário Oficial da União, segundo informações da Revista Investidor Institucional.

O nome de Otto Lobo havia sido encaminhado por Lula ao Senado Federal em janeiro e aprovado pelos senadores em sabatina realizada em 20 de maio. De acordo com a Revista Investidor Institucional, Lobo estava à frente da CVM de forma interina desde julho de 2025, quando João Pedro Barroso do Nascimento renunciou ao cargo.

A oficialização ocorre em um momento relevante para o mercado de capitais brasileiro, setor regulado pela CVM e responsável por supervisionar companhias abertas, fundos de investimento, intermediários financeiros e demais participantes do mercado de valores mobiliários. A autarquia tem papel central na fiscalização, na transparência das operações e na proteção dos investidores.

Formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Otto Lobo também é mestre em direito pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, e doutor em direito empresarial pela Universidade de São Paulo (USP). Antes de ser nomeado presidente, ele já integrava a diretoria da CVM desde janeiro de 2022.

A trajetória acadêmica e profissional de Lobo está ligada ao direito empresarial e ao mercado financeiro, áreas diretamente relacionadas às atribuições da comissão. Com a nomeação, ele deixa a condição de interino e passa a comandar oficialmente a autarquia até o fim do mandato previsto, em julho de 2027.

Novo diretor da CVM

Além da nomeação de Otto Lobo para a presidência, o decreto assinado por Lula também confirmou Igor Muniz como diretor da CVM. Assim como Lobo, Muniz teve seu nome aprovado pelo Senado Federal em 20 de maio.

Igor Muniz é formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele atuou na Petrobras entre 2009 e 2020, período em que exerceu funções no departamento jurídico da estatal por seis anos e, posteriormente, trabalhou como assessor da Diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores.

Com as nomeações, a CVM passa a contar com a presidência efetiva de Otto Lobo e com Igor Muniz em sua diretoria, reforçando a composição da autarquia responsável por regular e fiscalizar o mercado de capitais no Brasil.