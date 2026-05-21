TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      HOME > Economia

      Petrobras adere à nova subvenção para gasolina e diesel criada pelo governo federal

      Companhia afirma que medida tem potencial benefício econômico, preserva sua estratégia comercial e depende ainda de regulamentação do Ministério da Fazenda

      Presidente da estatal brasileira Petrobras, Magda Chambriard, fala durante um evento na Refinaria Duque de Caxias, em Duque de Caxias, Brasil 04/07/2025 (Foto: REUTERS/Tita Barros)
      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      247 – A Petrobras informou que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada nesta quarta-feira (20), a adesão da companhia à nova subvenção econômica destinada a produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo.

      Segundo comunicado divulgado pela própria Petrobras, a medida foi instituída pela Medida Provisória nº 1.358, de 13 de maio de 2026, e abrange valores relacionados à produção e à importação de gasolinas e óleo diesel de uso rodoviário.

      A companhia afirmou que, diante do caráter facultativo da adesão e do potencial benefício econômico, a decisão é considerada compatível com seus interesses corporativos.

      A nova subvenção se soma a programas já instituídos pelo governo federal voltados à comercialização de óleo diesel rodoviário no território nacional.

      A Petrobras ressaltou, no entanto, que a assinatura efetiva do novo termo de adesão ainda depende da publicação e análise de ato do ministro da Fazenda e do respectivo regulamento, etapas necessárias para a implementação da subvenção prevista na MP.

      Mesmo com a adesão, a estatal destacou que manterá sua estratégia comercial, considerando sua participação no mercado, a otimização de seus ativos de refino e a busca por rentabilidade sustentável.

      A empresa também afirmou que continuará evitando o repasse automático aos preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais do petróleo e da taxa de câmbio.

      De acordo com a Petrobras, a adesão à subvenção preserva a flexibilidade da companhia na execução de sua política comercial. A estatal afirmou ainda que segue comprometida com uma atuação “responsável, equilibrada e transparente”.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias