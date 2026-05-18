“A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro”, diz Lula ao anunciar pacote bilionário da estatal em São Paulo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta segunda-feira (18) a importância da Petrobras para a soberania brasileira e para o desenvolvimento econômico do País. A estatal investirá R$ 37 bilhões em São Paulo até 2030, em um plano que prevê cerca de 38 mil empregos diretos e indiretos. A medida reforça o refino, amplia projetos de logística e acelera iniciativas de transição energética.

“Ela é um exemplo para o povo brasileiro, a melhor e mais rentável empresa do país. É como se fosse a menina ou o menino de ouro. Fortalecer a Petrobras é algo muito importante”, disse Lula durante evento em Paulínia, interior de São Paulo.

A agenda marcou a apresentação de um pacote de investimentos que contempla exploração e produção, refino, transição energética, gás natural, responsabilidade social, arte e cultura. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a companhia estruturou um plano de negócios capaz de atravessar diferentes cenários de preços do petróleo.

“Nesse plano estão previstos R$ 37 bilhões para o estado de São Paulo nesse quinquênio 2026 e 2030. São investimentos em exploração e produção, em refino, em transição energética, em gás natural, em responsabilidade social, em arte e cultura. Então, tudo isso é Petrobras no estado de São Paulo”, declarou Magda.

Lula destacou a trajetória da empresa e associou a expansão dos investimentos à capacidade do Brasil de defender seus interesses produtivos. “A Petrobras é brasileira e o brasileiro não desiste nunca, a gente não desiste. Estamos aqui de cabeça erguida, sendo mais forte do que a gente era e vamos ser muito mais fortes amanhã”, afirmou o presidente.

Investimentos reforçam a Replan e o refino paulista

O plano reserva R$ 6 bilhões para a Replan, em Paulínia, maior refinaria da Petrobras. A unidade abastece mais de 30% do território brasileiro e representa, por seu faturamento anual, cerca de 1% do Produto Interno Bruto do Brasil.

Magda explicou que o parque de refino paulista reúne quatro grandes refinarias e tem a Replan como principal ativo. “Ela tem capacidade, por enquanto, para processar 434 mil barris de petróleo por dia. Ela abastece de derivados 30% do território brasileiro e é capaz de gerar combustível para 80 mil ônibus por dia e 380 mil carros, ônibus com diesel, carros por óleo e gasolina.”

A Petrobras prevê concluir em 2027 a ampliação da capacidade de processamento da Replan. O projeto elevará a produção de 434 mil para 459 mil barris por dia, crescimento de 5%.

A companhia também concluiu na Replan uma Unidade de Hidrotratamento de Diesel, que iniciou a operação em 2025. A obra recebeu R$ 2,1 bilhões e aumentou em 10% a produção nacional de Diesel S-10, medida que contribui para reduzir a dependência de importações desse combustível.

Transição energética ganha espaço no plano da Petrobras

A Petrobras também prepara a adaptação de outra Unidade de Hidrotratamento para produzir SAF, o combustível sustentável de aviação. A tecnologia utiliza coprocessamento de resíduos e óleos de origem animal e vegetal, com redução de emissões ao longo da cadeia. A estatal prevê colocar a unidade em operação até o fim deste ano.

“Estamos andando a passos largos para até o fim do ano fazer combustível de aviação com até 5% de renovável. Então, vamos ser capazes de, com a ajuda dessa Replan, cumprir totalmente a legislação internacional que vai exigir SAF no mercado de aviação”, afirmou Magda Chambriard.

O plano também inclui, após 2030, uma planta dedicada de ATJ, sigla em inglês para Alcohol to Jet, tecnologia que permite fabricar SAF a partir do etanol. A Petrobras ainda pretende instalar uma usina fotovoltaica para gerar energia limpa destinada ao consumo da própria refinaria, com entrada em operação prevista para dezembro de 2026.

Lula defendeu a ampliação da presença da Petrobras em áreas estratégicas da cadeia energética. Segundo o presidente, o governo fará “tudo o que for necessário para que o Brasil seja soberano na prospecção e no refino de biocombustível, e de combustível, gasolina, óleo diesel, e de nafta, tudo que a gente puder produzir. Quem tem uma empresa como essa não tem que ficar com medo de fazer as coisas. O nosso desejo é que a Petrobras seja forte também a nível internacional.”

Plano contempla Cubatão, Mauá, Santos e Bacia de Santos

Além da Replan, a Petrobras prevê investimentos em outras refinarias, em exploração e produção e em projetos logísticos no estado. A companhia planeja implantar uma unidade de SAF e diesel renovável na Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, com partida até 2030.

A Revap, em São José dos Campos, já opera uma unidade ampliada de Hidrotratamento de Diesel, que contribui para elevar a produção de Diesel S-10 e reduzir a dependência do diesel importado. Na Recap, em Mauá, a Petrobras pretende aumentar a capacidade da Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido de Resíduos, projeto que permitirá melhor aproveitamento dos óleos do pré-sal e tem conclusão prevista para 2028.

Na área de logística, a estatal projeta implantar o oleoduto OBAPI, no trecho Barueri-Pilões. A estrutura passará por 13 municípios paulistas e reforçará o transporte de derivados, com redução de riscos socioambientais.

A Petrobras também planeja construir um novo píer no Terminal Aquaviário de Santos e instalar tancagem para bunker B24. A iniciativa ampliará a capacidade de movimentação de derivados e aumentará a eficiência do abastecimento nacional.

Na Bacia de Santos, a estatal direcionará recursos para poços complementares e exploratórios, além de manutenções operacionais. Os principais campos contemplados pelo plano são Sapinhoá, Mexilhão e Aram.

Empregos e soberania energética entram no centro do discurso

Lula associou os investimentos da Petrobras à geração de empregos qualificados e à valorização da capacidade técnica nacional. “Uma empresa como essa, quando investe em pesquisa e inovação, aplica recursos para gerar empregos de qualidade, destinados a pessoas bem qualificadas. Empregos que podem garantir a todos vocês, mulheres e homens, a certeza de estar trabalhando em uma empresa digna, que paga bons salários e é motivo de orgulho”, disse.

Com o pacote de R$ 37 bilhões em São Paulo, a Petrobras amplia a presença no maior polo industrial do país, fortalece a produção nacional de combustíveis e avança em projetos de energia sustentável. O plano combina obras em refinarias, logística, exploração e transição energética e coloca o estado no centro da estratégia da companhia para o período de 2026 a 2030.