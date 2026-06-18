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      Petrobras amplia refino para reduzir dependência do Brasil da importação de diesel a 15%

      Em abril, Magda Chambriard já havia manifestado que a empresa quer tornar o Brasil autossuficiente em diesel

      Presidente da Petrobras, Magda Chambriard, (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)
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      Reuters - A Petrobras está ampliando a capacidade do parque de refino para reduzir a atual dependência do Brasil da importação de diesel de 29% para 15%, afirmou a presidente da companhia, Magda Chambriard, nesta quinta-feira.

      Ao participar de uma aula magna da Universidade de Sorbonne, realizada no Rio de Janeiro, a executiva não detalhou em qual prazo alcançaria essa meta, mas reiterou que posteriormente a empresa buscará a autossuficiência.

      "Nós temos um parque de refino de cerca de 1,8 milhão de barris ao dia, estamos ampliando essa capacidade de refino para reduzir a importação para ser 15% e não 29%, já temos projetos em carteira para isso, e estamos trabalhando ser autossuficiente em diesel", disse a executiva, durante sua participação na aula.

      Em abril, a executiva já havia manifestado que a empresa quer tornar o Brasil autossuficiente em diesel.

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