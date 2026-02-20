Petrobras analisará oportunidades na Venezuela, diz diretora de Exploração e Produção

Reuters - A Petrobras analisará oportunidades na vizinha Venezuela, disse a diretora de Exploração e Produção, Sylvia Anjos, em entrevista ao jornal O Globo nesta sexta-feira.

A Venezuela tem "potencial grande", mas investir no país é arriscado, disse Anjos, acrescentando que produzir no Lago Maracaibo, poluído por petróleo, colocaria em risco as credenciais ambientais da Petrobras.

A diretora disse que não acredita que a produção da Venezuela aumentará no curto prazo e que isso não representa uma ameaça aos negócios da Petrobras.

Além da Venezuela, a Petrobras está buscando oportunidades na África, disse Anjos, citando Gana, Costa do Marfim e Namíbia, onde a empresa assinou recentemente um acordo para adquirir uma licença de exploração.

Em entrevista no ano passado, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse à Reuters que a empresa planejava transformar a África em sua principal região de exploração fora do Brasil.