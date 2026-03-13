Petrobras anuncia reajuste no diesel para distribuidoras

247 - A Petrobras informou que realizará um reajuste no preço do diesel A vendido às distribuidoras a partir deste sábado, 14 de março. O valor será elevado em R$ 0,38 por litro, alteração que repercute diretamente na cadeia de comercialização do combustível no país.

O reajuste leva em conta a composição obrigatória do diesel comercializado nos postos, formado por 85% de diesel A e 15% de biodiesel. Com essa mistura, o aumento corresponde a cerca de R$ 0,32 por litro no diesel B, que é o produto efetivamente vendido ao consumidor final.

Com a atualização, o preço médio do diesel A vendido pela Petrobras às distribuidoras passará a R$ 3,65 por litro. A participação da estatal no valor final do diesel B comercializado nos postos será, em média, de R$ 3,10 por litro.

A empresa destacou que o último ajuste de preços nas vendas para distribuidoras havia sido uma redução, realizada em 6 de maio de 2025, há 311 dias. Já o último aumento anterior ocorreu em 1º de fevereiro de 2025, mais de 400 dias antes do anúncio atual.

Mesmo com o novo reajuste, a Petrobras afirmou que os preços acumulam queda desde o fim de 2022. Segundo a companhia, considerando o período desde dezembro daquele ano, o diesel A vendido às distribuidoras registra redução total de R$ 0,84 por litro, equivalente a uma diminuição de 29,6%, levando em conta a inflação do intervalo.

Medidas do governo podem reduzir impacto ao consumidor

A Petrobras ressaltou que o impacto do aumento sobre o preço final ao consumidor tende a ser atenuado por medidas tributárias adotadas pelo governo federal. Entre elas está a desoneração das alíquotas de PIS/Cofins sobre a comercialização do diesel, o que contribui para reduzir a pressão sobre o valor nos postos.

Além disso, a estatal informou que seu Conselho de Administração aprovou a adesão ao programa de subvenção econômica para a comercialização de óleo diesel, instituído pela Medida Provisória nº 1.340, publicada em 12 de março de 2026. A iniciativa prevê o pagamento de R$ 0,32 por litro às empresas participantes.

Segundo a companhia, por se tratar de um programa facultativo e com potencial de benefício financeiro, a adesão foi considerada compatível com os interesses da Petrobras. No entanto, a formalização da participação ainda depende da publicação e análise de instrumentos regulatórios pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), especialmente no que se refere à definição do preço de referência para operacionalizar o subsídio.

Com isso, a estatal estima que o efeito combinado entre o reajuste anunciado e o possível benefício da subvenção econômica seja equivalente a R$ 0,70 por litro. Ainda assim, a Petrobras avalia que os efeitos para o consumidor final podem ser amenizados pelas medidas anunciadas pelo governo brasileiro.

Estratégia comercial e transparência

No comunicado, a Petrobras também reiterou seu compromisso com uma política comercial baseada em responsabilidade e equilíbrio, destacando que sua estratégia busca evitar a transferência direta da volatilidade dos preços internacionais do petróleo para a sociedade brasileira.

A empresa informou ainda que mantém em seu site informações detalhadas sobre a composição e a dinâmica de formação dos preços dos combustíveis, com o objetivo de ampliar a transparência e facilitar o entendimento da população sobre o tema.