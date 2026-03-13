Petrobras opera com refinarias perto do máximo e não pensa em mexer na gasolina nos próximos dias

Reuters - A Petrobras está operando com suas refinarias perto do máximo, em um patamar próximo de 97% da capacidade, à medida que busca elevar a produção para atender o mercado brasileiro em momento de alta dos preços internacionais do petróleo, disse a CEO da empresa, Magda Chambriard, nesta sexta-feira a jornalistas.

Além disso, a companhia está adiando paradas programadas para manutenção nas refinarias para manter a produção em alta.

A parada da Replan, em Paulínia, a maior refinaria da companhia, foi adiada de maio para 2027. Já a parada da Repar, no Paraná, foi adiada de abril para meados do ano, segundo afirmações de executivos durante a coletiva.

O crescimento do refino de petróleo, numa conjuntura em que os preços dos combustíveis da companhia estão com defasagem em relação aos valores internacionais, potencialmente favorece um mercado que também depende de importações.

Chambriard disse ainda que a Petrobras não está pensando em mexer nos preços da sua gasolina nos próximos dias.