Petrobras prevê concluir em agosto perfuração no Amapá, mas prazo pode variar

247 – A Petrobras estima concluir em agosto de 2026 a perfuração do poço exploratório Morpho, localizado em águas ultraprofundas do Amapá, na Foz do Amazonas. Embora a data de 7 de agosto tenha circulado como referência para o fim da operação, fontes ouvidas pela reportagem afirmam que o cronograma não deve ser tratado como um prazo rígido, já que a atividade envolve elevada complexidade técnica e pode sofrer variações naturais.

A previsão foi informada no contexto do acompanhamento feito pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) sobre a perfuração no bloco FZA-M-59, uma das áreas mais estratégicas da chamada Margem Equatorial. Em resposta oficial, a Petrobras afirmou que “as operações no poço Morpho, em águas ultraprofundas do Amapá, estão em execução conforme previsto e dentro da variabilidade natural para um projeto desta categoria, conduzido com todo o zelo e segurança. O término da perfuração está estimado para o mês de agosto de 2026, podendo naturalmente sofrer variações a depender do andamento da atividade”.

Data ao Ibama tem caráter administrativo, dizem fontes

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a data comunicada ao órgão ambiental tem caráter administrativo e não deve ser interpretada como um prazo definitivo. A avaliação é que operações dessa natureza, especialmente em águas ultraprofundas e em uma região de elevada complexidade operacional, estão sujeitas a ajustes conforme o andamento da atividade.

Por isso, a previsão mais adequada, neste momento, é de conclusão ao longo do mês de agosto, e não necessariamente em uma data fechada. A leitura feita por interlocutores próximos ao processo é que a menção a um dia específico atende a exigências formais de acompanhamento, mas não elimina a variabilidade natural de uma perfuração dessa categoria.

O poço Morpho está localizado no bloco FZA-M-59, na Foz do Amazonas, área considerada prioritária pela Petrobras para avaliar o potencial exploratório da Margem Equatorial. A região tem sido tratada pela companhia como uma das principais apostas para a reposição futura de reservas de petróleo e gás no país.

Operação em águas ultraprofundas exige cautela no cronograma

A perfuração na Foz do Amazonas envolve desafios técnicos relevantes, entre eles condições oceanográficas específicas, atuação em águas ultraprofundas e necessidade de cumprimento rigoroso de protocolos de segurança e controle ambiental. Por isso, variações de cronograma são consideradas possíveis em projetos dessa dimensão.

A Petrobras tem defendido que a exploração da Margem Equatorial é fundamental para o planejamento energético brasileiro de longo prazo. A estatal argumenta que o país precisa conhecer seu potencial exploratório, inclusive em novas fronteiras, para garantir segurança energética e reposição de reservas nas próximas décadas.

Ao mesmo tempo, a operação é acompanhada de perto por órgãos reguladores, ambientalistas e agentes do setor de petróleo e gás. A Foz do Amazonas é uma região sensível e tecnicamente desafiadora, o que aumenta a pressão por transparência, segurança operacional e fiscalização permanente.

Histórico da perfuração teve paralisação e multa

A perfuração do poço Morpho começou no fim de outubro do ano passado, após a Petrobras obter licença ambiental do Ibama. No início de janeiro, porém, os trabalhos foram interrompidos após o vazamento de mais de 18 mil litros de fluidos de perfuração. A paralisação durou cerca de 70 dias, com retomada em meados de março.

Por causa do vazamento, a Petrobras recebeu multa de R$ 2,5 milhões do Ibama. A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) também autuou a companhia após identificar uma não conformidade crítica na plataforma NS-42, também conhecida como ODN-II, da Foresea, responsável pela perfuração do poço.

Inicialmente, a conclusão da perfuração era esperada para abril. Com a interrupção dos trabalhos, a previsão passou a ser junho. Agora, a estimativa gira em torno do mês de agosto, mas fontes ressaltam que o prazo pode variar conforme o andamento técnico da operação.

Petrobras pediu inclusão de nova sonda na licença

A Petrobras também pediu ao Ibama a inclusão de uma nova sonda, a NS-43, chamada Amaralina Star, também da Foresea, na licença ambiental que autorizou a perfuração. A justificativa apresentada foi a necessidade de “garantir maior flexibilidade operacional”.

A movimentação ocorre porque a companhia tem planos de transferir a plataforma NS-42 para a Bacia Potiguar após a conclusão da perfuração do poço Morpho. A inclusão de outra sonda permitiria maior margem operacional à estatal no planejamento de suas atividades.

A avaliação de fontes do setor é que esse tipo de ajuste faz parte da gestão de operações complexas, especialmente em áreas de fronteira exploratória. Ainda assim, a perfuração na Foz do Amazonas segue no centro de um debate nacional sobre desenvolvimento, segurança energética, proteção ambiental e futuro da produção de petróleo no Brasil.

Margem Equatorial é estratégica para a Petrobras

A Margem Equatorial ganhou relevância nos últimos anos depois de descobertas expressivas em áreas geologicamente semelhantes na Guiana e no Suriname. Para a Petrobras, investigar o potencial da região brasileira é uma decisão estratégica, principalmente diante da necessidade de repor reservas à medida que campos maduros perdem capacidade produtiva.

Defensores da exploração argumentam que o Brasil não deve abrir mão de conhecer suas reservas, desde que a atividade seja feita com tecnologia, fiscalização e segurança ambiental. Críticos, por outro lado, alertam para os riscos de operações petrolíferas em uma região de alta sensibilidade ecológica e marcada por desafios oceanográficos.

Ao indicar agosto como horizonte para o fim da perfuração, mas sem tratar a data como prazo absoluto, a Petrobras busca enquadrar o cronograma do poço Morpho dentro da lógica operacional de projetos em águas ultraprofundas. A mensagem central é que a perfuração segue em andamento, com previsão de conclusão no mês de agosto, podendo haver variações conforme a evolução da atividade.