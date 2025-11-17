Petrobras quer acelerar produção após nova descoberta de petróleo no pós-sal da Bacia de Campos

247 - A Petrobras anunciou uma nova descoberta no bloco Sudoeste de Tartaruga Verde, na Bacia de Campos, um avanço considerado significativo pela empresa. O achado envolve óleo leve de excelente qualidade, localizado a 734 metros de profundidade, em um ponto considerado favorável quando comparado aos campos do pré-sal, que costumam exigir operações a milhares de metros.

Nesta linha, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a companhia pretende acelerar o início da produção utilizando o sistema de tie-back, que permite conectar novos poços a plataformas já instaladas por meio de oleodutos e equipamentos disponíveis. A Petrobras estuda qual unidade próxima possui capacidade ociosa e pode receber a operação sem necessidade de grandes investimentos adicionais.

Área é considerada estratégica

A área de Tartaruga Verde é vista como estratégica para a atual gestão da empresa, que busca retomar o protagonismo da Bacia de Campos. A região, que já foi responsável pelo maior volume de petróleo do País, hoje responde por cerca de 20% da produção nacional.

Estratégia fortalece planos para a Bacia de Campos

A expectativa é que a descoberta impulsione a produção da bacia, que pode voltar a alcançar aproximadamente 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia. Ainda conforme a reportagem, pessoas com conhecimento do assunto afirmam que o achado reforça o sucesso exploratório da companhia em um momento em que a estatal busca otimizar custos e aproveitar a infraestrutura já instalada.