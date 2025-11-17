TV 247 logo
      Petrobras quer acelerar produção após nova descoberta de petróleo no pós-sal da Bacia de Campos

      Companhia projeta acelerar produção com o auxílio de plataformas já instaladas após descoberta de óleo leve no Sudoeste de Tartaruga Verde

      Navio-plataforma (Foto: Divulgação (Petrobras))

      247 -  A Petrobras anunciou uma nova descoberta no bloco Sudoeste de Tartaruga Verde, na Bacia de Campos, um avanço considerado significativo pela empresa. O achado envolve óleo leve de excelente qualidade, localizado a 734 metros de profundidade, em um ponto considerado favorável quando comparado aos campos do pré-sal, que costumam exigir operações a milhares de metros. 

      Nesta linha, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a companhia pretende acelerar o início da produção utilizando o sistema de tie-back, que permite conectar novos poços a plataformas já instaladas por meio de oleodutos e equipamentos disponíveis. A Petrobras estuda qual unidade próxima possui capacidade ociosa e pode receber a operação sem necessidade de grandes investimentos adicionais.

      Área é considerada estratégica

      A área de Tartaruga Verde é vista como estratégica para a atual gestão da empresa, que busca retomar o protagonismo da Bacia de Campos. A região, que já foi responsável pelo maior volume de petróleo do País, hoje responde por cerca de 20% da produção nacional.

      Estratégia fortalece planos para a Bacia de Campos

      A expectativa é que a descoberta impulsione a produção da bacia, que pode voltar a alcançar aproximadamente 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia. Ainda conforme a reportagem, pessoas com conhecimento do assunto afirmam que o achado reforça o sucesso exploratório da companhia em um momento em que a estatal busca otimizar custos e aproveitar a infraestrutura já instalada.

