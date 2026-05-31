Petrobras reduz preço do diesel em R$ 0,35 por litro

247 - A Petrobras anunciou que reduzirá em R$ 0,3515 por litro o preço de venda do diesel A para distribuidoras a partir deste domingo, 1º de junho. A medida ocorre no âmbito da subvenção econômica criada pelo governo federal para o combustível e foi divulgada pela própria companhia em comunicado oficial publicado neste sábado.

O desconto corresponde ao valor estabelecido pelo Ministério da Fazenda com base na Medida Provisória nº 1.358/2026, no Decreto nº 12.984 e na Portaria MF nº 1.584, de 29 de maio de 2026. Com a mudança, o preço médio de venda do diesel A para as distribuidoras passará de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro.

A estatal informou que o novo valor representa uma redução de 37,4% em relação ao preço praticado em 31 de dezembro de 2022, considerando a inflação acumulada no período.

De acordo com a Petrobras, o desconto concedido por meio da subvenção econômica deverá compensar, para o consumidor final, os efeitos da reoneração das contribuições de PIS e Cofins, que também passa a vigorar em 1º de junho.

Nova subvenção para o diesel

Além da medida já em vigor, o governo federal publicou em 30 de maio a Medida Provisória nº 1.363/2026, autorizando uma nova subvenção econômica destinada a produtores e importadores de diesel rodoviário. O benefício foi fixado em R$ 1,12 por litro.

Segundo o governo, a iniciativa busca estabilizar os preços e garantir a oferta do combustível no mercado nacional, contribuindo para a segurança do abastecimento.

A Petrobras informou que ainda analisa os termos da nova subvenção. A companhia acrescentou que eventuais decisões relacionadas ao tema serão comunicadas oportunamente ao mercado.

Estratégia de preços

No comunicado, a Petrobras reiterou seu compromisso com uma política comercial que busca reduzir os impactos da volatilidade dos preços internacionais sobre o mercado brasileiro.

A empresa afirmou que mantém uma atuação baseada em critérios de responsabilidade, equilíbrio e transparência, destacando que disponibiliza em seu portal informações detalhadas sobre a composição e a dinâmica dos preços dos combustíveis comercializados no país.