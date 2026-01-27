TV 247 logo
      Petrobras reduzirá em 7,8% preço do gás natural para distribuidoras, diz diretora

      Redução acontecerá em fevereiro

      Fachada de prédio da Petrobras no Rio de Janeiro 04/2025 (Foto: Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

      Reuters - A Petrobras reduzirá em 7,8% o preço do gás natural para distribuidoras em fevereiro, afirmou a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da empresa, Angélica Laureano, durante apresentação em evento no Rio de Janeiro.

      Os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do preço do petróleo Brent e da taxa de câmbio R$/US$.

