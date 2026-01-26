Petrobras anuncia redução de 5,2% no preço da gasolina

247 - A Petrobras anunciou uma redução de 5,2% no preço de venda da gasolina A para as distribuidoras, com vigência a partir desta terça-feira, 27 de janeiro. Com o reajuste, o valor médio do combustível passará a ser de R$ 2,57 por litro, o que representa uma queda de R$ 0,14 por litro em relação ao preço anterior.

Segundo a Petrobras, desde dezembro de 2022, o preço da gasolina vendida às distribuidoras já foi reduzido em R$ 0,50 por litro.

Em comunicado, a empresa destacou que, ao considerar a inflação acumulada no período, a redução real no preço da gasolina chega a 26,9%. “Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%”, informou a estatal na nota.

No caso do diesel, a Petrobras decidiu não promover alterações nos valores cobrados das distribuidoras neste momento. Ainda assim, a companhia ressaltou que o combustível também registrou queda expressiva nos últimos anos. De acordo com a empresa, a redução acumulada nos preços do diesel, considerando a inflação desde dezembro de 2022, é de 36,3%.

A estatal também explicou que o preço praticado pela Petrobras corresponde a cerca de um terço do valor final pago pelos consumidores nos postos de combustíveis. O preço nas bombas é resultado de uma combinação de fatores, que inclui custos e margens de lucro de distribuidoras e revendedores, o valor do etanol anidro misturado à gasolina A para formar a gasolina C, além da incidência de impostos federais, como Cide, PIS/Pasep e Cofins.

Outro componente relevante é o ICMS, imposto estadual cuja alíquota varia de acordo com cada unidade da federação, influenciando diretamente o preço final ao consumidor. Dessa forma, a redução anunciada pela Petrobras não é automaticamente refletida, na mesma proporção, no valor cobrado nos postos.