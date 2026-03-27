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      Petróleo avança com incerteza sobre cessar-fogo na guerra com o Irã

      Brent fechou a US$112,57 e WTI a US$99,64 em semana de ganhos. Guerra retirou 11 milhões de barris por dia da oferta global, pior crise desde os anos 1970

      Navios cargueiros no Golfo, próximos ao Estreito de Ormuz, vistos do norte de Ras al-Khaimah, perto da fronteira com a governadoria de Musandam, em Omã, em meio ao conflito dos EUA e Israel com o Irã, nos Emirados Árabes Unidos (Foto: Stringer/Reuters)

      Reuters - Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira e registraram ganhos semanais, refletindo o ceticismo sobre as perspectivas de um cessar-fogo na guerra do Irã, que já dura um mês.

      Os futuros do petróleo Brent subiram US$4,56, ou 4,2%, para fechar a US$112,57 por barril. Os contratos futuros do West Texas Intermediate dos Estados Unidos subiram US$5,16, ou 5,5%, para fechar a US$99,64.

      O preço de referência do Brent subiu 53% desde 27 de fevereiro, um dia antes de os EUA e Israel lançarem ataques contra o Irã, enquanto o WTI subiu 45% desde então. Em uma base semanal, o Brent ganhou cerca de 0,3%, enquanto o WTI ganhou mais de 1%.

      Os operadores estão cautelosos com as declarações de Trump sobre as negociações com o Irã. Uma autoridade iraniana disse à Reuters que uma proposta dos EUA transmitida a Teerã pelo Paquistão era "unilateral e injusta".

      "Os investidores continuam focados na longevidade da guerra e não nas manchetes, com qualquer fechamento prolongado do estreito (de Ormuz) ou danos à infraestrutura mantendo um prêmio de risco significativo nos preços", disse Alex Hodes, analista da StoneX.

      Enquanto Trump estendeu seu prazo para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz ou enfrente a destruição de sua infraestrutura energética, os EUA também enviaram milhares de tropas para o Oriente Médio, com Trump avaliando se usará forças terrestres para tomar o centro estratégico de petróleo do Irã, a Ilha Kharg.

      "Esperamos que o mercado de petróleo desenvolva uma imunidade aos comentários conciliatórios de Trump e ao tom otimista em relação a um acordo, especialmente devido às intenções aparentes de enviar mais 10.000 soldados para o Irã", disse o consultor de comércio de petróleo Ritterbusch & Associates em uma nota aos clientes.

      A guerra do Irã retirou cerca de 11 milhões de barris por dia do fornecimento global de petróleo, com a Agência Internacional de Energia descrevendo a crise como pior do que os dois choques do petróleo da década de 1970 juntos.

      (Reportagem de Shariq Khan em Nova York, Robert Harvey em Londres, Helen Clark em Perth e Sudarshan Varadhan em Cingapura)

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