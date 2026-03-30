Petróleo bate recorde mensal e WTI ultrapassa US$ 100 pela primeira vez

Reuters - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, com o Brent caminhando para um aumento mensal recorde, enquanto os futuros do petróleo dos Estados Unidos ficaram acima de US$100 por barril pela primeira vez desde 2022, depois que os houthis do Iêmen ampliaram a guerra do Irã lançando seus primeiros ataques contra Israel.

Os futuros do Brent fecharam com alta de 0,2%, a US$112,78 por barril. No início da sessão, o Brent havia subido mais de US$4, atingindo uma máxima de US$116,89. Os futuros do West Texas Intermediate dos EUA fecharam com alta de US$3,24, ou 3,3%, a US$102,88, seu maior valor desde julho de 2022.

O conflito se espalhou pelo Oriente Médio desde que os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã começaram em 28 de fevereiro, aumentando as preocupações com as rotas marítimas ao redor da Península Arábica e do Mar Vermelho.

Os militares de Israel disseram que interceptaram dois drones lançados do Iêmen nesta segunda-feira, dois dias depois que os houthis alinhados ao Irã dispararam mísseis contra Israel pela primeira vez desde o início da guerra. Os houthis ainda não atingiram a navegação no Mar Vermelho, que movimenta cerca de 15% do tráfego marítimo global.

Se os houthis atacarem a navegação e fecharem a entrada sul do Mar Vermelho, isso poderá elevar os preços em US$5 a US$10 por barril, de acordo com Robert Yawger, diretor de futuros de energia do Mizuho.

O fechamento efetivo do Estreito de Ormuz pelo Irã, um ponto de estrangulamento para cerca de um quinto dos suprimentos globais de petróleo e gás, fez com que os preços do petróleo subissem cerca de 57% este mês, o maior salto mensal nos dados da LSEG desde 1988, superando os ganhos obtidos durante a Guerra do Golfo de 1990. O petróleo dos EUA, por sua vez, subiu 53%, registrando seu maior ganho mensal desde maio de 2020.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que o mercado global de petróleo está bem abastecido, com mais navios viajando pelo Estreito de Ormuz.

Dois navios porta-contêineres chineses navegaram pelo Estreito de Ormuz em sua segunda tentativa de deixar o Golfo depois de voltarem na sexta-feira, mostraram dados de rastreamento de navios.

(Reportagem de Siddharth Cavale em Nova York, Stephanie Kelly em Londres, Mohi Narayan em Nova Délhi e Florence Tan em Cingapura)

(((Tradução Redação Rio de Janeiro)) REUTERS MN)