Petróleo recua com redução do temor sobre Ormuz

Reuters - Os preços do petróleo caíram mais de 3% nesta sexta-feira, caminhando para perdas semanais acentuadas, à medida que os petroleiros continuavam a sair do Estreito de Ormuz, aliviando as preocupações com o abastecimento um dia após um navio de carga ter sido atingido perto de Omã.

Os futuros do petróleo Brent fecharam a US$ 71,99 o barril, uma queda de US$ 3,27, ou 4,34%. O West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos fechou a US$ 69,23 o barril, uma queda de US$ 2,69, ou 3,74%.

Desde o fechamento do mercado na última quinta-feira, o índice de referência do Brent caiu 10,86%, enquanto o WTI registrou queda de 9,62% na semana. O mercado ficou fechado na última sexta-feira por motivo de feriado.

“Há uma sensação crescente de que o petróleo continuará circulando pelo Estreito de Ormuz”, disse Phil Flynn, analista sênior da Price Futures Group.

Antes do acordo sobre o cessar-fogo de 60 dias, os mercados temiam que a oferta não fosse suficiente para atender à demanda, mas esses receios parecem estar passando.

“A visão predominante, ao que parece, continua sendo a de um excesso de oferta iminente”, disse o analista da PVM, Tamas Varga.

“Teremos uma enxurrada de petróleo”, disse Flynn. “Acho que veremos uma enorme enxurrada de produtos.”

A gigante petrolífera Saudi Aramco retomou o carregamento de petróleo nesta sexta-feira em seu terminal de Ras Tanura, no Golfo, após uma paralisação de quase quatro meses, segundo dados de embarque da LSEG.

Dois superpetroleiros (VLCCs), com capacidade para carregar 2 milhões de barris, carregaram petróleo no terminal, enquanto outro aguardava nas proximidades, segundo os dados.

“Há uma onda geral de vendas, já que o mercado reage ao aumento dos fluxos saindo do Estreito de Ormuz e ao fato de a China ainda não ter retomado a demanda por petróleo”, disse June Goh, analista sênior do mercado de petróleo da Sparta Commodities.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston, Robert Harvey em Londres, Mohi Narayan em Nova Délhi e Sam Li e Lewis Jackson em Pequim; reportagem adicional de Stephanie Kelly em Londres)