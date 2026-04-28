Petróleo sobe quase 3% devido à interrupção no Estreito de Ormuz

Reuters - Os preços do petróleo Brent fecharam em alta de quase 3% nesta terça-feira, já que as preocupações persistentes com as restrições de fornecimento do Estreito de Ormuz, que está fechado, superaram as preocupações com a decisão dos Emirados Árabes Unidos de deixar a Opep e o grupo mais amplo da Opep+.

Os contratos futuros do Brent para junho encerraram em alta de US$3,03, ou 2,8%, a US$111,26 por barril, marcando seu sétimo dia consecutivo de ganhos.

Os contratos futuros do WTI fecharam em alta de US$ 3,56, ou 3,7%, a US$99,93 por barril, depois de serem negociados brevemente acima de US$100 no início da sessão, pela primeira vez desde 13 de abril.

Os preços reduziram alguns dos avanços depois que os Emirados Árabes Unidos, o quarto maior produtor da Opep+, disse na terça-feira que deixaria o grupo em 1º de maio, desferindo um golpe nos grupos exportadores de petróleo e em seu líder de facto, a Arábia Saudita.

"Em tempos normais, essa teria sido uma notícia muito pessimista para o mercado de petróleo e provocaria uma venda considerável", disse John Kilduff, sócio da Again Capital. Ele estimou que os Emirados Árabes Unidos poderiam adicionar rapidamente entre 1 milhão e 1,5 milhão de barris por dia de produção.

"Mas com o Estreito de Ormuz efetivamente fechado, não há para onde esse suprimento ir... portanto, é provável que os preços do petróleo continuem sua lenta marcha para cima", acrescentou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ficou insatisfeito com a mais recente proposta iraniana para acabar com a guerra, disse uma autoridade dos EUA na segunda-feira, já que fontes iranianas revelaram que a proposta evitaria abordar o programa nuclear até que as hostilidades cessassem e as disputas sobre a navegação no Golfo fossem resolvidas.