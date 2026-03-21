Powell destaca integridade institucional do Fed em meio a pressões políticas

247 - O presidente do Fed (Banco Central dos EUA), Jerome Powell, afirmou neste sábado (21) que a independência da autoridade monetária está diretamente ligada à integridade institucional. A declaração foi feita ao receber o Prêmio Paul Volcker de Integridade Pública, concedido pela Sociedade Americana de Administração Pública, conforme informações do Estadão Conteúdo. As informações são da CNN Brasil.

As declarações ocorrem em meio a críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Federal Reserve. Trump tem pressionado pela redução das taxas de juros, o que reabriu discussões sobre a autonomia do banco central estadunidense.

Discurso

Durante o discurso, Powell mencionou a atuação do ex-presidente do Fed Paul Volcker, destacando sua postura diante de pressões políticas no enfrentamento da inflação nos Estados Unidos. "Independência e integridade são inseparáveis", afirmou. Ele também ressaltou que resistir a pressões de curto prazo é essencial para garantir estabilidade econômica duradoura.

Powell citou o início da década de 1980, quando Volcker elevou as taxas de juros para conter uma inflação elevada, mesmo diante de críticas do Congresso e da Casa Branca, então sob o governo de Ronald Reagan. Segundo ele, a decisão demonstrou compromisso com o interesse público e visão de longo prazo.

Powell não mencionou diretamente Trump nem comentou a investigação conduzida pelo Departamento de Justiça sobre seu depoimento ao Congresso a respeito da reforma da sede do Fed, estimada em US$ 2,5 bilhões. Em declarações recentes, o dirigente afirmou que permanecerá no cargo até a conclusão do processo.

Na quarta-feira (18), após a decisão de manter os juros inalterados, Powell indicou que poderá assumir interinamente a presidência do Conselho de Governadores caso Kevin Warsh não seja confirmado até 15 de maio. Ele também declarou que "não tem intenção de deixar o Conselho até que a investigação esteja completamente concluída, com transparência e de forma definitiva".