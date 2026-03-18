Fed mantém juros estáveis e segue com previsão de um único corte em 2026 a despeito de inflação mais alta

Reuters - O Federal Reserve (Fed) manteve as taxas de juros estáveis nesta quarta-feira e projetou uma inflação mais alta, desemprego estável e apenas um único corte nos juros para o ano, em sua primeira reunião de política monetária desde a eclosão da guerra de EUA e Israel com o Irã.

As novas projeções das autoridades monetárias do banco central dos EUA mostraram que a taxa de juros básica do Fed cairia apenas 0,25 ponto percentual até o final deste ano, sem nenhuma indicação do momento de tal movimento. Essa visão permaneceu inalterada em relação às projeções anteriores e continua fora de sintonia com a demanda do presidente Donald Trump por uma queda acentuada nos custos dos empréstimos.

Espera-se que a inflação medida pelo indicador preferido do Fed termine o ano em 2,7%, não muito abaixo da taxa atual e mais alta do que os 2,4% projetados em dezembro, possíveis consequências do aumento dos preços globais do petróleo que se seguiu ao início da campanha de bombardeio contra o Irã.

"As implicações dos acontecimentos no Oriente Médio para a economia dos EUA são incertas", disse o Fed em uma declaração de política monetária que também observou que o desemprego continua estável.

As novas projeções econômicas e de taxas de juros mostraram que o Fed, por enquanto, está olhando para além do choque do petróleo, com os formuladores de política monetária ainda esperando reduzir as taxas de juros este ano e prevendo que a inflação será de 2,2% até o final de 2027, próximo à meta de 2% do banco central.

Notavelmente, nenhum formulador de política monetária viu a necessidade de aumentar as taxas até o final deste ano, embora um funcionário tenha previsto um aumento da taxa em 2027.

O crescimento econômico foi ligeiramente melhorado, para 2,4% em 2026, em comparação com 2,3% em dezembro, e a projeção da taxa de desemprego permaneceu inalterada em 4,4%.

O diretor do Fed Stephen Miran seguiu sendo uma voz dissidente, votando contra a decisão de manter a taxa de política monetária na faixa atual de 3,50% a 3,75%, em favor de um corte na taxa.

A decisão de manter a taxa de política monetária estável era amplamente esperada nos mercados financeiros, mas as projeções fornecem novas informações sobre como o banco central dos EUA está avaliando o impacto econômico de uma guerra que perturbou os mercados globais de petróleo.

Os preços do petróleo saltaram de menos de US$ 80 por barril para US$108 antes da decisão do Fed, com os preços da gasolina nos EUA também subindo e novos dados de inflação mostrando que os preços no atacado estão subindo mais rápido do que o esperado, mesmo antes do início do conflito.

Além da referência à guerra, a nova declaração do Fed foi pouco alterada em relação à declaração emitida no final de sua reunião de 27 e 28 de janeiro.

O presidente do Fed, Jerome Powell, deve realizar uma coletiva de imprensa às 15h30(horário de Brasília) para explicar o resultado da reunião.