Prévia do PIB registra queda de 0,2% em outubro

247 - O indicador de atividade econômica do Banco Central, conhecido como IBC-Br e frequentemente tratado como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), registrou retração de 0,2% em outubro. O resultado marca o segundo mês seguido de desempenho negativo, indicando perda de fôlego da economia brasileira no início do último trimestre do ano.

O indicador calculado pelo Banco Central, utilizado como uma referência antecipada do comportamento do PIB oficial, medido posteriormente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A repetição de resultados negativos em sequência reforça a leitura de desaceleração da atividade econômica, uma vez que o IBC-Br agrega informações de diversos setores produtivos, como indústria, comércio, serviços e agropecuária. Embora não substitua o PIB oficial, o indicador é amplamente acompanhado por analistas de mercado e formuladores de política econômica por oferecer uma sinalização antecipada da dinâmica do crescimento.