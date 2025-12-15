TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Prévia do PIB registra queda de 0,2% em outubro

      Com taxa de juros em 15%, IBC-Br registra segunda queda consecutiva

      Prédio do Banco Central em Brasília 25/08/2021 REUTERS/Amanda Perobelli (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)

      247 - O indicador de atividade econômica do Banco Central, conhecido como IBC-Br e frequentemente tratado como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), registrou retração de 0,2% em outubro. O resultado marca o segundo mês seguido de desempenho negativo, indicando perda de fôlego da economia brasileira no início do último trimestre do ano.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      O indicador calculado pelo Banco Central, utilizado como uma referência antecipada do comportamento do PIB oficial, medido posteriormente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

      A repetição de resultados negativos em sequência reforça a leitura de desaceleração da atividade econômica, uma vez que o IBC-Br agrega informações de diversos setores produtivos, como indústria, comércio, serviços e agropecuária. Embora não substitua o PIB oficial, o indicador é amplamente acompanhado por analistas de mercado e formuladores de política econômica por oferecer uma sinalização antecipada da dinâmica do crescimento.

      Artigos Relacionados

      Tags