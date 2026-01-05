Produção de petróleo do Brasil cresce 13,9% em novembro, diz ANP

SÃO PAULO, 5 Jan (Reuters) - A produção de petróleo do Brasil alcançou 3,773 milhões de barris por dia em novembro, um aumento de 13,9% em relação a igual mês do ano anterior, segundo dados divulgados pela agência reguladora ANP nesta segunda-feira.

Já a produção de gás natural somou 182,57 milhões de metros cúbicos por dia no mês, alta de 15,7% sobre o ano anterior.

Ao todo, o país produziu 4,921 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) de petróleo e gás natural em novembro, apontou a ANP.

(Por Letícia Fucuchima; Edição Michael Susin)