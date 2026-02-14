Quatro maiores bancos registraram lucro de R$ 107,8 bi em 2025

247 - Os quatro maiores bancos listados na B3 registraram lucro líquido somado de R$ 107,8 bilhões em 2025, valor 4,4% inferior ao observado em 2024. No quarto trimestre, os quatro bancos analisados, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander Brasil e Banco do Brasil, registraram lucro conjunto de R$ 28,7 bilhões. O valor representa queda de 3,6% em relação ao mesmo período de 2024, mas ficou 6,7% acima das estimativas de analistas consultados pelo Prévias Broadcast. As informações são do jornal Estado de São Paulo.

O desempenho foi influenciado principalmente pela queda nos resultados do Banco do Brasil, que enfrentou aumento da inadimplência no agronegócio ao longo do período. A instituição registrou queda de 45% no lucro líquido ajustado em 2025, que somou R$ 20,7 bilhões. O banco precisou ampliar provisões para perdas diante do aumento dos calotes no agronegócio. O retorno sobre patrimônio caiu quase 10 pontos percentuais no ano, encerrando em 11,4%.

Bancos privados avançam

Na outra ponta, Itaú, Bradesco e Santander Brasil ampliaram o lucro combinado para R$ 87,1 bilhões em 2025, com estratégia voltada para linhas de crédito com garantia e maior rentabilidade. O Bradesco avançou no plano de transformação estrutural e atingiu retorno sobre patrimônio de 15,2%, superando o custo de capital, embora ainda distante da meta de 20%.

As provisões contra inadimplência chegaram a R$ 8,8 bilhões, enquanto o índice de atrasos acima de 90 dias ficou estável em 4,1%. Mesmo com melhora em indicadores financeiros, houve venda de ações após divulgação do guidance. Analistas consideraram as projeções conservadoras, dentro da estratégia gradual de recuperação defendida pelo presidente do banco, Marcelo Noronha. Analistas do Citi afirmaram estar "decepcionados" com o ritmo de crescimento projetado, especialmente na carteira de crédito.

Itaú registra lucro recorde e sinaliza cautela

O Itaú registrou lucro líquido recorde de R$ 46,8 bilhões em 2025, avanço anual de 13,1%. A inadimplência acima de 90 dias permaneceu abaixo de 2%. O CEO do banco, Milton Maluhy, afirmou: "Naturalmente, ao longo do ano, com mais informações de mercado, capacidade de entregar nas várias linhas, a gente vai atualizando e ajustando se for necessário". Também declarou: "Mas essa é a melhor informação disponível nesse momento". O banco sinalizou postura mais cautelosa na concessão de crédito diante do cenário eleitoral e da taxa Selic em patamar elevado.

Santander mantém postura conservadora

O Santander Brasil manteve postura conservadora e não divulgou guidance. O banco registrou lucro de R$ 15,6 bilhões em 2025 e aumento da inadimplência para 3,7%. Analistas da Genial Investimentos avaliaram: "O resultado foi beneficiado por uma alíquota efetiva de imposto excepcionalmente baixa e por menores provisões, enquanto as receitas ficaram aquém do esperado e a inadimplência continuou em trajetória de alta".

Para preservar a rentabilidade, o banco prioriza crédito para pequenas e médias empresas e clientes de maior renda. O UBS BB avaliou que ganhos de eficiência serão decisivos para sustentar a lucratividade.