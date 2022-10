Quem pega consignado e perde o Auxilio Brasil terá que pagar dívida

Apoie o 247

247 - Os beneficiários do Auxílio Brasil que pegaram empréstimo consignado mas, por algum motivo, deixaram de receber o benefício, continuam pagando as parcelas até o final do contrato. O valor deverá ser depositado no banco.

De acordo com reportagem do G1, a medida acontece porque o beneficiário assume um compromisso direto com a instituição financeira que emprestou o dinheiro e não está relacionado com a sua permanência ou não no programa do governo.

>>> Bolsonaro ignora endividamento recorde e pede que bancos liberem empréstimos consignados

O empréstimo consignado de até R$ 2,6 mil a beneficiários do Auxílio Brasil foi regulamentado por Jair Bolsonaro em agosto deste ano. Especialistas classificaram a medida como eleitoreira, pois o chefe do Executivo ignorou o endividamento recorde das famílias pedindo aos bancos que liberasse empréstimos consignados.

>>> Bolsonaro arranjou um jeito de dar o Auxílio Brasil aos bancos, diz Eduardo Moreira sobre empréstimo consignado

De acordo com dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada em agosto pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o percentual de famílias com dívidas a vencer cresceu 0,7 ponto percentual em julho, atingindo a marca recorde de 78% dos lares brasileiros.

