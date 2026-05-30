Receita Federal registra recorde de restituições e avanço da declaração pré-preenchida no encerramento do IR 2026

247 – A Receita Federal encerrou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026 com números recordes tanto no volume de restituições quanto na adesão à declaração pré-preenchida. Segundo informações divulgadas pela Agência Brasil, cerca de R$ 16 bilhões serão pagos a aproximadamente 8,7 milhões de contribuintes, marcando o maior volume de restituições já registrado pelo órgão.

Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (30) pela Receita Federal, último dia para envio da declaração dentro do prazo legal. A expectativa do órgão é que cerca de 44 milhões de declarações sejam entregues.

Outro destaque foi o crescimento da utilização da declaração pré-preenchida. Na tarde desta sexta-feira, ela já representava 59,8% de todas as declarações enviadas. No mesmo período do ano passado, o percentual era de 50,3%.

Receita quer avançar para declaração totalmente pré-preenchida

Durante entrevista coletiva, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou que o avanço da tecnologia e da integração de dados aproxima o órgão da meta de oferecer um modelo totalmente automatizado para os contribuintes.

"Nós caminhamos cada vez mais para chegarmos àquela diretriz dada pelo ministro [da Fazenda] Dario Durigan, de termos uma declaração 100% pré-preenchida, em que o contribuinte terá apenas que conferir os dados já apresentados pela Receita Federal. Estamos muito próximos disso", afirmou.

A proposta busca simplificar o preenchimento do Imposto de Renda, reduzindo erros e tornando o processo mais ágil para milhões de brasileiros.

Barreirinhas também reiterou a expectativa de alcançar a marca histórica de aproximadamente 44 milhões de declarações entregues.

"Devemos atingir esse volume, próximo de 44 milhões de contribuintes, fazendo a declaração do Imposto de Renda", declarou.

Malha fina cresce em 2026

Apesar dos avanços tecnológicos, a Receita Federal informou que houve aumento proporcional no número de declarações retidas na malha fina neste ano.

Segundo os dados divulgados, 4,97% das declarações enviadas em 2026 foram retidas para verificação, contra 4,68% no exercício anterior.

De acordo com o supervisor nacional do Imposto de Renda da Pessoa Física, José Carlos Fonseca, o principal motivo para o aumento está relacionado à substituição da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) pelo sistema eSocial, adotado pelas empresas no ano-calendário de 2025.

Transição do eSocial gerou inconsistências

Fonseca explicou que a mudança exigiu adaptação das empresas e provocou divergências nas informações transmitidas à Receita Federal.

"Todo mundo criticava, foi difícil terminar com a Dirf. Com essa mudança, a gente percebeu que as informações que estavam chegando no eSocial não estavam 100% [corretas]. Algumas empresas entregavam de forma incorreta, classificando as verbas de forma incorreta", afirmou.

Segundo ele, a maior parte dessas inconsistências já foi corrigida pelas empresas ao longo dos últimos meses, reduzindo significativamente os impactos sobre os contribuintes.

"Quase todas" as informações inconsistentes apresentadas pelas empresas pelo eSocial foram corrigidas até esta sexta-feira, informou o supervisor.

Ele acrescentou que ainda existem empresas realizando retificações, processo considerado normal pela Receita.

"Ainda tem algumas empresas que estão retificando, é normal, muitas vão levar cinco anos para resolver, é normal também, está no prazo legal, mas a gente conseguiu avançar bastante. Isso deu um impacto muito grande na malha", explicou.

Orientação para quem caiu na malha fina

A Receita Federal também procurou tranquilizar os contribuintes que tiveram suas declarações retidas por divergências causadas por informações fornecidas pelas empresas.

Segundo Fonseca, aqueles que preencheram corretamente a declaração com base nos comprovantes que possuem não precisam tomar nenhuma providência imediata.

"Se ele entregou a declaração corretamente, se ele entregou a declaração de acordo com os comprovantes de rendimentos que ele possui, com os comprovantes que ele tem em posse, e está em malha por alguma divergência, tranquilo, a empresa deve estar retificando e, a empresa corrigindo, ele não tem que fazer nada, ele não tem que apertar nenhum botão. A própria declaração dele vai ser reanalisada quando essa informação chegar e ele vai sair da malha", esclareceu.

Modernização avança

Os números divulgados pela Receita Federal indicam que a digitalização do sistema tributário brasileiro continua avançando. O crescimento expressivo da declaração pré-preenchida demonstra maior integração entre bases de dados governamentais e reforça a estratégia de simplificação do processo de declaração do Imposto de Renda.

Ao mesmo tempo, os desafios enfrentados durante a migração para o eSocial mostram que a modernização exige ajustes contínuos por parte das empresas e dos órgãos públicos. Ainda assim, a Receita avalia que os avanços obtidos em 2026 representam um passo importante rumo a um modelo mais automatizado, eficiente e menos burocrático para os contribuintes brasileiros.