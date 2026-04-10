Novo programa de combate ao crime do governo prevê “raio-x” em contêineres nos EUA para rastrear produtos ilegais

247 — O ministro da Fazenda, Dario Durigan, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunciaram nesta sexta-feira (10) um novo programa de combate ao crime organizado em cooperação com os Estados Unidos.

Durante coletiva no Ministério da Fazenda, eles detalharam a iniciativa, que inclui a implementação de um sistema de monitoramento classificado por eles como um “raio-x” em portos norte-americanos. O monitoramento ocorrerá por meio do Programa DESARMA.

Durigan explicou que o programa prevê um fluxo contínuo de troca de informações entre os países. "A informação é compartilhada em tempo real. Recebemos tanto a informação bruta quanto um relatório de inteligência", afirmou.

O ministro também destacou que uma parcela significativa das armas e drogas que entram no Brasil tem origem nos Estados Unidos.

Barreirinhas apresentou dados sobre o tema: "Em termos de drogas, apreendemos apenas no primeiro tri mais de uma tonelada e meia de drogas vindas dos EUA".

Segundo o secretário, o combate ao tráfico será reforçado com a implementação do “raio-x” em contêineres nos portos dos Estados Unidos. "Temos uma gestão de risco, e existem critérios e protocolos para troca de informação", disse, acrescentando que, no Brasil, 100% dos contêineres exportados já passam por escaneamento.

"A partir de hoje começamos a alimentar o sistema sobre produtos perigosos vindos dos Estados Unidos ao Brasil", afirmou Barreirinhas, ressaltando que o acordo respeita a soberania dos países.

A iniciativa, denominada A iniciativa Projeto MIT (Mutual Interdiction Team), foi firmada após reunião entre Durigan e representantes do governo norte-americano.