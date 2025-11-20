"Retorno do Salão do Automóvel simboliza nova fase da indústria", diz Lula

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a reabertura do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo marca um divisor de águas para a indústria automotiva e para o próprio desenvolvimento nacional. Segundo ele, o evento, que volta a ocorrer após sete anos, reflete um ambiente de estabilidade, forte recuperação econômica e confiança no futuro do país. As declarações foram feitas nesta quinta-feira (20/11), durante a cerimônia de abertura em São Paulo. As informações são da Agência Gov.

Logo no início de sua fala, o presidente destacou a força do novo ciclo industrial impulsionado por um plano de investimentos que chega a R$ 190 bilhões até 2033. “A história da indústria automobilística será marcada entre antes e depois desse salão do automóvel. Quem vier aqui vai perceber que o Brasil efetivamente é um país competitivo, de oportunidade, cansado de ser um país em desenvolvimento”, declarou Lula, em mensagem dirigida especialmente aos trabalhadores do setor.

“É por vocês e para vocês que a gente quer que esse país se transforme num país desenvolvido”, prosseguiu o presidente, lembrando a dura rotina dos trabalhadores que “levantam às 5h da manhã” e precisam ser recompensados com um “salário digno”.

Investimentos e retorno da confiança

Diante do público, Lula destacou ainda que o interesse de montadoras estrangeiras pelo Brasil demonstra a solidez da política econômica e industrial do governo. “Tem muitas empresas estrangeiras acreditando no Brasil. Nunca tivemos tanto investimento direto nesse país como agora”, afirmou.

Ele lembrou que, após um período de expansão entre 2010 e 2011 — quando o país vendeu 3,6 milhões de veículos por ano —, a indústria sofreu forte retração nos últimos governos, chegando a 1,6 milhão de unidades ao ano quando ele retornou à Presidência. Para Lula, a combinação de políticas industriais e estabilidade institucional permitiu reverter o quadro.

O presidente elencou cinco pilares que considera essenciais para o desenvolvimento: estabilidade política, econômica, fiscal, jurídica e social. “Quando tudo isso estiver pronto e houver previsibilidade no comportamento do Estado, as pessoas começam a acreditar e as coisas começam a acontecer”, disse.

Transição energética e neoindustrialização

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Igor Calvet, afirmou que o retorno do salão reforça a vitalidade do setor e sua sintonia com a transição energética global. “O Salão do Automóvel reflete o mundo e o Brasil como são hoje: múltiplos, cheios de possibilidades e em plena transição”, disse. Ele destacou que o setor gera 1,3 milhão de empregos diretos e indiretos e que o plano de investimentos soma R$ 190 bilhões até 2033, sendo R$ 140 bilhões das montadoras associadas à Anfavea.

A cadeia automotiva responde por quase 20% do PIB industrial e reúne 53 fábricas em nove estados. Somente em 2024, as fabricantes associadas registraram R$ 360 bilhões em receitas e R$ 252 bilhões em exportações.

Emprego e produção nacional

Representando os trabalhadores, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, enfatizou a importância da retomada para o emprego e para a reindustrialização. “Saudamos os investimentos de novas empresas que estão chegando. Que sejam bem-vindas e que venham produzir aqui, gerar empregos aqui e fortalecer nossa cadeia de fornecedores”, afirmou.

Economia em aceleração

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também destacou o ciclo positivo da economia brasileira. Segundo ele, os quatro anos do atual mandato registrarão “a menor inflação acumulada da história do país” e “a menor média de desemprego da série histórica do IBGE”. Ele afirmou ainda que os novos dados do Índice de Gini, que mede desigualdade, devem mostrar o menor nível já registrado no Brasil.

Sustentabilidade e inovação

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, lembrou que a indústria automotiva chegou a 2023 com grande ociosidade. Segundo ele, programas como o incentivo à compra de veículos de entrada e, posteriormente, o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), foram decisivos para reativar a produção.

“O presidente Lula lançou um programa rápido, dando crédito de 2 a 8 mil reais para carros de entrada com mais sustentabilidade, menos poluentes e grande conteúdo nacional. A resposta foi espetacular. Num dia, foram vendidos 29 mil veículos”, disse Alckmin.

Instituído em 2024, o Mover tem como objetivo apoiar tecnologias limpas, fortalecer a inserção global da indústria brasileira e promover a descarbonização da produção automotiva.

Salão 2025: tecnologia e experiência

Marcado para ocorrer de 22 a 30 de novembro, o Salão Internacional do Automóvel retorna totalmente reformulado. A edição de 2025 se propõe a ser um espaço de experiência, inovação tecnológica e mobilidade sustentável, alinhado aos principais eventos internacionais do setor. O público terá acesso à maior pista indoor de test-drive do mundo, simuladores, ambientes interativos e painéis sobre descarbonização e tendências globais.