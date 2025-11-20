"Parabéns, Lula. Vitória do Brasil soberano", diz Helder Barbalho

247 – O governador do Pará, Helder Barbalho, celebrou publicamente a decisão dos Estados Unidos de retirar tarifas sobre produtos essenciais da pauta exportadora brasileira, como carne e café. Em postagem nas redes sociais, Barbalho afirmou que a medida representa uma vitória do Brasil soberano e da estratégia diplomática conduzida pelo presidente Lula. A informação se baseia na declaração oficial do governador.

Segundo Helder Barbalho, a revogação das tarifas demonstra que “o Brasil mostrou que é soberano, que senta na mesma mesa das grandes nações do mundo e que sabe negociar”. Ele ressaltou que a retirada das barreiras comerciais representa uma conquista não apenas do governo federal, mas de todo o povo brasileiro.

O Brasil mostrou que é soberano, que senta na mesma mesa das grandes nações do mundo e que sabe negociar. Os Estados Unidos retiraram tarifas de mais produtos importantíssimos para a exportação brasileira, como a carne e o café. Uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula,… — Helder Barbalho (@helderbarbalho) November 21, 2025

Helder exalta resultado e reforça papel decisivo de Lula na negociação

Ao comentar o avanço obtido junto ao governo norte-americano, Barbalho destacou que os produtos atingidos pelo tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump — como carne e café — são fundamentais para a economia nacional. O governador afirmou: “Os Estados Unidos retiraram tarifas de mais produtos importantíssimos para a exportação brasileira, como a carne e o café.”

Em sua mensagem, ele também elogiou a condução diplomática adotada por Lula desde o início do conflito comercial, ressaltando que o presidente buscou soluções negociadas sem abrir mão da soberania brasileira. “Uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula, que desde o início do tarifaço desmedido de Donald Trump tentou o caminho da diplomacia, do diálogo, mas sem baixar a cabeça.”

Helder concluiu sua publicação celebrando o feito:

“Parabéns, presidente! E parabéns a todo o povo brasileiro que mostrou a nossa força.”

Vitória diplomática reforça posição do Brasil no cenário internacional

A manifestação de Helder Barbalho ocorre em um contexto de recuperação das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, após a decisão da Casa Branca de retirar a tarifa adicional de 40% sobre diversos produtos agrícolas brasileiros. A medida é considerada um passo significativo para destravar acordos bilaterais e ampliar o acesso do Brasil ao maior mercado consumidor do mundo.

A avaliação do governador reforça a percepção de que o Brasil volta a atuar com protagonismo internacional, privilegiando negociações que conciliam firmeza na defesa dos interesses nacionais com capacidade de diálogo e articulação diplomática.