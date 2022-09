Se tiver Meirelles no Ministério da Economia, Lula aumenta chance de vencer no primeiro turno, diz banqueiro

Apoie o 247

ICL

247 - Sócio-fundador do BR Partners Banco de Investimento, Ricardo Lacerda afirmou que, "depois da aliança com Geraldo Alckmin, o apoio de Henrique Meirelles a Lula é o fato mais importante na conquista do empresariado e parte da classe média que rejeita o petista". "Uma eventual confirmação de Meirelles como ministro da Economia aumentaria as chances de vitória de Lula já no primeiro turno", afirmou. O relato foi publicado nesta segunda-feira (19) pela coluna Painel.

Para o banqueiro, o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles tem caraterísticas que agradam o mercado porque não é petista, mas tem relação com políticos apoiadores do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

>>> Mercado brasileiro se descola do exterior e sobe forte com efeito Meirelles

Ao reforçar o apoio ao ex-presidente, Henrique Meirelles afirmou que o governo Lula criou 10 milhões de empregos e tirou 40 milhões da pobreza.

Economistas da Nova Futura Investimentos, da Necton e da MB Associados afirmaram que o apoio do ex-presidente do Banco Central ao candidato do PT foi um sinal positivo ao mercado.

Intenções de voto

A pesquisa telefônica do Instituto FSB, encomendado pelo banco BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira (19) mostrou Lula na primeira posição, com 44% dos votos. Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 35%.

Na pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 15, o ex-presidente continuou em primeiro lugar, com 45% dos votos, mais de 10 pontos percentuais à frente de Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.