TCU libera acesso do Banco Central a outro processo sigiloso do caso Master

247 - O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jhonatan de Jesus concedeu acesso ao Banco Central (BC) em um segundo processo relatado pelo magistrado na Corte envolvendo o Banco Master.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, 12 documentos foram anexados às investigações do Master desde setembro do ano passado. As representações legais foram protocoladas a partir de 3 de dezembro - dias depois da prisão do dono do Master, Daniel Vorcaro.

O TCU afirmou que o processo é sigiloso e não existem informações públicas disponíveis. O Banco Central não quis se manifestar.

As fraudes no Banco Master investigadas pela Operação Compliance Zero, da PF, podem ter movimentado R$ 17 bilhões com a venda de títulos de crédito falsos.

O ministro Dias Toffoli determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário de 101 envolvidos em supostas fraudes no Banco Master e determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens de 38 investigados.