Três torres de transmissão foram derrubadas, afirma Aneel

247 - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que três torres de transmissão foram derrubadas desde o último domingo (8). De acordo com a entidade, responsável pela coordenação do Gabinete de Acompanhamento da Situação do Sistema Elétrico Brasileiro, duas ocorrências foram identificadas em Rondônia e uma no Paraná. Nenhuma levou à interrupção do fornecimento de energia.

As empresas responsáveis pela transmissão de energia informaram à Aneel que "há indícios" de vandalismo e sabotagem. No último domingo (8), apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto, e o Supremo Tribunal Federal em Brasília (DF).

No Paraná, Furnas, responsável pela estrutura de transmissão, reportou queda de uma torre a 50 quilômetros de Foz do Iguaçu, no município de Medianeira (PR).

Em Rondônia, uma das empresas informou que foram cortados dois estais (cabos de sustentação). A empresa responsável pela outra torre disse que está identificando as "avarias sofridas".

De acordo com a agência, desde segunda-feira (9), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) passou a adotar medidas para aumentar a segurança eletroenergética, como, por exemplo, o aumento do intercâmbio de energia entre os subsistemas.

A Aneel informou que foi criado o Gabinete de Acompanhamento da Situação do Sistema Elétrico Brasileiro.

A agência disse que vai receber "as informações referentes a qualquer entativa de ataque ou efetivo vandalismo, tanto sob o aspecto de integridade física como também cibernética das instalações".

A Aneel afirmou ter pedido às empresas a suspensão do "fornecimento de energia elétrica de possíveis instalações provisórias, relacionadas à acampamentos clandestinos de manifestantes".

A PF prendeu mais de 1.500 pessoas em Brasília. Ao todo, 599 foram liberadas.

