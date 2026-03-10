Turismo cria mais de 79 mil empregos formais no Brasil em 12 meses

247 - O setor de turismo brasileiro registrou forte crescimento na geração de empregos formais ao longo do último ano. Nos 12 meses encerrados em janeiro, as atividades ligadas ao turismo criaram 79.632 postos de trabalho com carteira assinada em todo o país, impulsionando o mercado de trabalho e ampliando oportunidades em diversas áreas da economia.

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), analisados pelo Ministério do Turismo apontam que três segmentos concentraram a maior parte das contratações no período: alimentação, alojamento e cultura e lazer.

Crescimento do turismo impulsiona empregos

O ramo de alimentação foi o principal responsável pela geração de vagas, com 36.870 novos postos de trabalho. Em seguida aparecem as atividades de alojamento, que criaram 17.042 empregos formais, e o setor de cultura e lazer, com 8.278 vagas. Somados, esses três segmentos representaram cerca de 78% de todas as contratações realizadas no setor turístico durante os 12 meses analisados.

Para o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, os números evidenciam o impacto econômico e social do turismo na geração de oportunidades. “Cada vaga gerada no turismo brasileiro é uma pessoa a mais com carteira assinada, formalizada e trabalhando no país. Essa pessoa poderá, com a renda do trabalho, garantir um ano de escola para os filhos, trocar de carro, manter o sustento da família e viajar pelo país. Tudo isso move uma grande cadeia econômica, gerando oportunidades nos mais variados setores”, afirmou.

O crescimento do setor também se reflete em histórias pessoais. Uma das vagas criadas recentemente foi ocupada por Karina Dias, que conseguiu emprego como recepcionista em um hostel no Rio de Janeiro no início deste ano.

Natural do Amazonas, ela destaca que a oportunidade representa uma transformação significativa em sua vida. “O turismo impacta bastante no mercado de trabalho, especialmente nessa época de início de ano, com o Carnaval. Essa oportunidade de trabalho representa uma mudança total na minha vida. Eu vou conseguir me organizar, buscar as coisas que eu quero e ajudar a minha mãe a ter um conforto maior também”, disse.

Acesso ao crédito para empresas do setor

A expansão da atividade turística também estimula o crescimento das empresas do segmento. Para atender ao aumento da demanda, muitos negócios precisam investir em infraestrutura e ampliar suas equipes.

Com o objetivo de fortalecer principalmente micro e pequenas empresas do setor, o governo federal lançou o programa Brasil Mais Crédito Para o Turismo, que amplia o acesso a financiamento por meio do Fundo Geral do Turismo (Novo Fungetur).

A iniciativa oferece linhas de crédito voltadas a projetos, obras, aquisição de equipamentos e capital de giro para empreendimentos turísticos. A proposta busca modernizar serviços, incentivar investimentos e ampliar a geração de emprego e renda em todo o país.

A primeira etapa da mobilização nacional ocorreu em 2 de março, em Salvador (BA), quando mais de 400 empresários e microempreendedores foram atendidos pelo Ministério do Turismo para conhecer as possibilidades de financiamento disponíveis.