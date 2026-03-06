Lula destaca segurança jurídica e fiscal do Brasil durante anúncio da instalação de hub internacional no Aeroporto do Galeão

247 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou nesta sexta-feira (6) do anúncio da instalação de um hub internacional no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo informações do governo federal, a medida visa ampliar a conectividade internacional e fortalecer o turismo no país, colocando o Rio em posição estratégica no cenário global. A iniciativa inclui a criação de uma rota direta entre o Rio e Nova York (Aeroporto JFK) com três voos semanais a partir de julho de 2026, viabilizada por um incentivo municipal de R$ 6 milhões.

Há previsão de ampliação para outros destinos internacionais, como Lisboa, Orlando e Paris. Lula destacou a importância de segurança jurídica e fiscal para investimentos: "Primeiro, você tem que ter segurança jurídica para poder fazer seu investimento. Depois, você tem que ter segurança fiscal, segurança econômica, segurança social, política e jurídica, senão as coisas não acontecem. O Brasil está oferecendo para as pessoas tudo isso".

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os avanços do Galeão refletem a gestão responsável do Governo do Brasil e do município. "Quando o presidente Lula assumiu, tivemos 4,5 milhões de passageiros. Estava quase tudo fechado, inoperante, um ambiente de desemprego, de desesperança. No ano passado, celebramos quase 18 milhões de passageiros, o maior volume da história do aeroporto do Galeão", afirmou.

Crescimento do setor aéreo e impacto econômico

Em 2025, o aeroporto movimentou 18 milhões de passageiros, sendo 12,1 milhões em voos domésticos e 5,7 milhões em voos internacionais. O aumento em relação a 2023 foi de 181,4% nos passageiros nacionais e 58,3% nos internacionais. Foram realizados 83,7 mil voos domésticos, alta de 168,3%, e 33 mil voos internacionais, crescimento de 63,4%.

O fortalecimento do Galeão como hub internacional tem potencial de gerar até R$ 50,6 bilhões ao PIB do estado do Rio de Janeiro em 10 anos, além de criar 684 mil empregos, segundo estudos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O impacto nacional é estimado em aumento de 0,6% do PIB brasileiro.

Concedido à iniciativa privada em 2013, o Galeão passou por repactuação e modernização do contrato em 2023, com objetivo de reduzir incertezas jurídicas e aumentar a eficiência. Em fevereiro de 2026, seis empresas participaram do roadshow do Leilão de Venda Assistida da concessão, previsto para 30 de março na B3, em São Paulo.

Investimentos em mobilidade urbana e moradia

Ainda nesta sexta-feira, Lula inaugurou o Túnel Moacyr Sreder Bastos, de cerca de 600 metros, o primeiro de Campo Grande, maior bairro do Brasil, como parte da primeira fase do Anel Viário do bairro. O projeto integra oito intervenções estruturantes com apoio do BNDES, incluindo o Túnel Luiz Bom e melhorias viárias, com conclusão prevista para dezembro de 2026.

O presidente também participou da entrega de 64 novas moradias do programa Morar Carioca do Aço, reforçando a parceria entre o Governo do Brasil e a Prefeitura do Rio em iniciativas estratégicas de desenvolvimento social e econômico.