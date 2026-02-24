Fluxo de estrangeiros aquece turismo brasileiro

247 - O Brasil começou 2026 mantendo o ritmo elevado de chegada de visitantes internacionais registrado no ano anterior. Somente em janeiro, 1.401.476 turistas estrangeiros desembarcaram no país, segundo dados divulgados pela Embratur, pelo Ministério do Turismo e pela Polícia Federal.

As estatísticas oficiais indicam que, apesar de uma leve retração no total em relação ao mesmo período do ano passado, o volume permanece acima da média histórica. O resultado representa 46,5% a mais do que o registrado em janeiro de 2024 e configura o terceiro melhor desempenho já observado para o mês.

Entre os destaques positivos está o avanço do mercado europeu. O número de visitantes do continente cresceu 19%, passando de 138 mil para 166 mil turistas. Portugal liderou a expansão, com aumento de 35%, seguido por Holanda (25%), Espanha (19%), França (17%) e Alemanha (15%). O incremento de 26 mil europeus superou com folga a redução de 9 mil norte-americanos, cuja presença caiu 14%.

Na América do Sul, a Colômbia registrou crescimento de 44% na emissão de turistas ao Brasil, enquanto o México avançou 27% e o Chile, 9%. A Argentina, principal mercado emissor, apresentou comportamento distinto conforme o meio de transporte. As chegadas aéreas aumentaram 36%, saltando de 228 mil para 310 mil visitantes, perfil associado à maior poder aquisitivo. Em contrapartida, a entrada por via terrestre recuou 34%, de 591 mil para 390 mil turistas.

A redução no fluxo de argentinos que ingressaram de carro impactou o resultado global de janeiro, gerando queda de 5,5% no total de chegadas em comparação com o mesmo período anterior. Ainda assim, os números seguem em patamar elevado, consolidando o Brasil como destino competitivo no cenário internacional.

O mercado chinês apresentou crescimento expressivo. O número de turistas da China passou de 5.003 em janeiro de 2025 para 8.745 no mesmo mês de 2026, avanço de 75%. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o desempenho reflete uma estratégia de diversificação e ampliação da conectividade aérea.

“Os números mostram que nossa estratégia de diversificação de mercados é acertada, e nos torna cada vez mais resilientes a variações econômicas que fogem de nosso controle. Verificamos um crescimento consistente de toda a Europa e da América Latina, reflexo de uma expansão da conectividade aérea que tem permitido cada vez mais que o interesse em conhecer o Brasil se converta em compra de bilhetes aéreos", destacou Freixo.

"Esses resultados ajudaram a manter o turismo brasileiro no mesmo patamar do ano passado, compensando a queda de demanda de alguns mercados que hoje passam por instabilidades econômicas, com reflexo na emissão de turistas não só para o Brasil, como é o caso dos Estados Unidos e da Argentina”, acrescentou.

Sobre o desempenho chinês, o dirigente atribuiu o avanço às ações de promoção internacional e às medidas recentes do governo brasileiro. “Estamos muito otimistas com o crescimento que vamos continuar verificando no mercado chinês, que agora ganha também um facilitador importante: a isenção do visto anunciada pelo presidente Lula no final de janeiro. Este é o ano do Brasil na China, e temos um planejamento de ações que vão impulsionar ainda mais o interesse em conhecer nossa cultura e os nossos destinos de natureza, que hoje são os que mais atraem os chineses”, afirmou.

Com expansão em mercados estratégicos e manutenção de níveis elevados de entrada de visitantes, o setor de turismo inicia 2026 com indicadores robustos e reforça o papel do Brasil entre os destinos mais buscados no cenário global.