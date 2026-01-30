Turismo fecha 2025 com quase 1,9 milhão de empregos formais

247 - O turismo brasileiro encerrou 2025 consolidando-se como um dos principais vetores de geração de emprego no país. Ao longo do ano, o setor contabilizou cerca de 1,9 milhão de admissões com carteira assinada, alcançando um saldo positivo superior a 80 mil novos postos formais, conforme dados do Novo Caged analisados pelo Ministério do Turismo.

Contratações mantêm ritmo elevado ao longo do ano

No recorte mensal, dezembro apresentou desempenho expressivo, com mais de 226 mil admissões em todo o Brasil. O resultado foi o segundo maior de 2025, ficando atrás apenas de abril, quando foram registradas 284 mil contratações formais no turismo.

Alimentação lidera admissões no turismo

A análise por segmentos mostra que o setor de alimentação liderou o volume de contratações ao longo do ano, com 1.331.818 admissões. Em seguida, destacaram-se os segmentos de alojamento, que somaram 268.346 vínculos, e de transporte terrestre, responsável por 120.183 contratações formais.

Estoque de trabalhadores cresce e ganha participação nacional

Com esse desempenho, o turismo alcançou um estoque total de 2.391.889 trabalhadores formais em dezembro de 2025. O número representa quase 5% de todos os empregos formais do país, confirmando a relevância do setor na estrutura do mercado de trabalho brasileiro.

Na comparação anual, o contingente de trabalhadores do turismo cresceu 3,5% em relação ao final de 2024. Frente a 2023, a alta foi de 6,7%, enquanto, na comparação com 2022, o aumento chegou a 12,4%.

Turismo internacional bate recorde de receitas

Além da expansão do emprego, 2025 também foi marcado por um recorde histórico nas receitas do turismo internacional. De janeiro a dezembro, os gastos de visitantes estrangeiros no Brasil somaram cerca de US$ 7,9 bilhões, o equivalente a R$ 41,5 bilhões, crescimento de 7,1% em relação a 2024.

Os dados constam do relatório de estatísticas do setor externo divulgado pelo Banco Central. Apenas em dezembro, o turismo internacional respondeu por US$ 688 milhões, cerca de R$ 3,6 bilhões, mantendo um ritmo elevado de ingresso de recursos ao longo do ano. O valor representou alta de aproximadamente 23% em comparação com novembro, quando os gastos somaram US$ 560 milhões.