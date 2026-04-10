Varejo cresce 0,6% em março, aponta índice da Cielo

Reuters - As vendas no varejo brasileiro cresceram apenas 0,6% em março ante o mesmo mês de 2025, descontada a inflação, mostrou o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta sexta-feira pela empresa de pagamentos controlada por Banco do Brasil e Bradesco.

Segundo o relatório, o fato de o Carnaval de 2026 ter caído em fevereiro e a Páscoa ser no primeiro fim de semana de abril impactou diretamente nas vendas.

Nominalmente, houve expansão de 3,7%, com crescimento de 10,5% no comércio eletrônico e 1,5% no comércio físico.

"Os números de março confirmam um varejo mais resiliente e estratégico. Mesmo com inflação pressionando e o consumidor mais cauteloso, estímulos promocionais, efeitos positivos de calendário e a força do digital ajudaram a sustentar o crescimento nominal. O cenário mostra um consumidor seletivo, mas ainda disposto a consumir quando há oportunidade clara de valor", disse o vice-presidente de Negócios da Cielo, Carlos Alves, em comunicado.

Olhando para os macrossetores, o de bens não duráveis foi o destaque do mês, registrando alta de 3,2%, impulsionado principalmente pela Páscoa, segundo a Cielo. Já os macrossetores de serviços e bens duráveis apresentaram queda de 3,7% e 1,8%, respectivamente.

Entre as regiões, segundo dados deflacionados, o Nordeste foi a região que registrou maior alta real, com avanço de 1,9%, enquanto o Sul teve alta de 1,4%. Já as demais regiões tiveram recuo.

(Por Igor SodréEdição de Alexandre Caverni)