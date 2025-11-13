Brasil assume protagonismo global em inovação e fortalece startups na Europa

Por Beatriz Bevilaqua, em Lisboa (247) - O Brasil deu um passo decisivo para ampliar sua presença no mapa global da inovação. Durante o Web Summit Lisboa 2025, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, a ApexBrasil e o Sebrae anunciaram uma nova estratégia de internacionalização.

A partir deste ano, dez startups brasileiras serão selecionadas anualmente para permanecer em Portugal, em uma ação que conecta o ecossistema nacional a polos internacionais de tecnologia. O país também passa a contar com um escritório próprio em Lisboa, dedicado à incubação e aceleração de empresas inovadoras.

A iniciativa marca uma nova fase da diplomacia econômica brasileira, na qual a inovação passa a ser tratada como ativo estratégico de política externa. Segundo o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, o objetivo é “identificar investidores, criar conexões e abrir caminhos para que as startups brasileiras conquistem o mundo”.

Portugal como porta de entrada para a Europa

Portugal foi escolhido como base por ser um hub de inovação e uma ponte natural entre a América do Sul e a Europa. Viana lembrou que a relação entre os dois países ganha novo fôlego com o avanço do acordo Mercosul–União Europeia, que deve ter novidades até o fim do ano.

“Foram vinte anos de negociações. O presidente Lula e a presidenta Ursula von der Leyen retomaram o diálogo e conseguimos tirar o acordo da gaveta. Portugal terá papel fundamental nessa nova fase e será uma porta de entrada ainda mais aberta para o Brasil e para o Mercosul”, afirmou.

Parceria estratégica entre ApexBrasil e Sebrae

A presença conjunta da ApexBrasil e do Sebrae em Lisboa reforça uma visão compartilhada: internacionalizar com inclusão. O presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou que a inovação deve estar a serviço do desenvolvimento social.

“Toda criação tecnológica nasce de uma mente humana e representa a pequena economia. Cabe a nós proteger esse ecossistema, para que a riqueza gerada pelas startups também se traduza em renda e oportunidades”, disse.

Lima também ressaltou a vocação global do setor.

“Uma startup nunca nasce para ficar restrita a um bairro. A inovação é, por definição, sem fronteiras. E é por isso que Apex e Sebrae precisam atuar juntos: para garantir que o Brasil participe da economia global sem deixar de proteger seus pequenos negócios.”

Expansão da presença brasileira

Com a criação de um escritório dedicado à inovação brasileira na Europa, a ApexBrasil pretende consolidar o país como referência criativa e tecnológica. Mais do que exportar produtos, o objetivo é exportar soluções e inteligência, construindo pontes com os principais hubs de empreendedorismo do planeta.

Nas próximas semanas, o programa "Empreender Brasil", da TV 247, apresentará histórias das startups que já atuam em território europeu, empresas que levam o nome do Brasil para o mundo, gerando impacto global e oportunidades de mais empregos no nosso país.