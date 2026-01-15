Governo do RN e Sebrae ampliam investimentos no Geoparque Seridó com nova fase do projeto

247 - O Governo do Rio Grande do Norte e o Sebrae lançaram a segunda fase de implantação do Projeto Geoparque Seridó, com um novo investimento de R$ 3 milhões voltado ao fortalecimento do turismo, da economia local e da sustentabilidade dos pequenos negócios na região. A iniciativa foi apresentada em reunião realizada na quarta-feira (14), com a presença da governadora Fátima Bezerra, do presidente do Sebrae, Décio Lima, e de prefeitos dos municípios integrantes do território.

As informações foram divulgadas originalmente pela Agência Sebrae de Notícias (ASN Nacional), que detalhou os objetivos e metas da nova etapa do projeto. Somados os recursos da primeira fase, a parceria entre o Governo do RN e o Sebrae — em âmbito nacional e estadual — já ultrapassa R$ 6 milhões em investimentos no Geoparque Seridó.

A primeira etapa do projeto foi concluída em 2025 e contou com cerca de R$ 3 milhões aplicados principalmente na implantação da comunicação visual turística em todo o território do geoparque. Também fizeram parte desse ciclo ações como a realização da 20ª edição da Feira de Turismo Rural (RuralTur), além de capacitações e consultorias voltadas aos empreendedores locais. Agora, os novos recursos serão direcionados a estratégias de mercado, desenvolvimento de produtos e experiências turísticas, criação de roteiros, fortalecimento da governança e qualificação de lideranças, com base no conceito de Destinos Turísticos Inteligentes.

Durante o encontro, a governadora Fátima Bezerra destacou os impactos positivos da parceria. “A parceria com o Sebrae fortalece o turismo e já tem frutos concretos como a sinalização visual na primeira fase e, agora, tem continuidade com novo investimento de R$ 3 milhões para capacitar, orientar e treinar empresas e pessoas visando o desenvolvimento, o crescimento econômico e a qualidade de vida no interior, e, por consequência, em todo o Rio Grande do Norte”, afirmou.

A chefe do Executivo estadual também lembrou o esforço conjunto que garantiu a revalidação do selo de Geoparque Mundial da Unesco. “A Unesco é extremamente exigente, mas trabalhamos em parceria com o Sebrae e com as prefeituras para conquistarmos a renovação do selo, inclusive com a recuperação da infraestrutura rodoviária de acesso aos municípios da área do Geoparque que é um território de grande beleza natural e valor histórico”, registrou.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, ressaltou a relevância estratégica do território para o desenvolvimento econômico. “O Sebrae Nacional soma esforços ao Sebrae RN e Governo do Estado e não poderíamos ser indiferentes a este território que tem reconhecimento da Unesco, e que pertence ao RN, ao Brasil e à humanidade. Este investimento traz resultados impactantes à economia do RN. E isto modifica a economia para melhor”, declarou.

Décio Lima também contextualizou o papel dos pequenos negócios na economia nacional. “No ano passado foram criados no Brasil mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas que estão configurando um novo modelo na economia. O Geoparque Seridó pode promover um salto enorme na economia da região, com melhoria da qualidade de vida da população, trabalho e renda”, afirmou.

Representantes do Sebrae no estado detalharam os próximos passos do projeto. O superintendente do Sebrae/RN, Zeca Melo, destacou que o trabalho integrado com o governo estadual fortalece não apenas o Geoparque, mas também outras iniciativas estratégicas. “O trabalho conjunto do Governo do Estado e do Sebrae consolida o Geoparque e vários programas, como o Costura Mais RN, e outros nas áreas da mineração, turismo e agricultura”, disse. Já o diretor técnico João Hélio explicou que, após a consolidação da sinalização turística, o foco agora será a gestão dos pequenos negócios, o acesso a mercados nacionais e internacionais, além de sustentabilidade e marketing.

A secretária de Turismo do RN, Marina Marinho, reforçou a diretriz de desenvolvimento regional adotada pelo governo estadual. “O Governo do Estado trabalha envolvendo pessoas e comunidades nos territórios em busca do desenvolvimento regional. Essa é a orientação da governadora Fátima Bezerra, e mais uma vez, celebramos o sucesso de mais uma política pública voltada também para o turismo”, afirmou. O presidente da Emprotur, Raoni Fernandes, acrescentou que o Rio Grande do Norte apresentou crescimento no turismo em 2025 equivalente ao dobro da média nacional, com participação ativa do Geoparque nesse desempenho.

O prefeito de Currais Novos e presidente do Consórcio Intermunicipal Geoparque Seridó, Lucas Galvão, ressaltou o efeito multiplicador dos investimentos. “O apoio do Governo do Estado e do Sebrae se soma ao investimento de R$ 1,5 milhão para construção da sede do administrativa do Geoparque Seridó em nosso município”, agradeceu.

A segunda fase do projeto tem conclusão prevista para dezembro de 2027 e estabelece metas como o aumento de 14% no faturamento das micro e pequenas empresas da região, a implantação de 80% do plano de governança territorial e o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de pelo menos três novos roteiros ou produtos turísticos. O Seridó Geoparque Mundial da Unesco ocupa uma área de 2.800 quilômetros quadrados no semiárido potiguar, abrangendo os municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, Lagoa Nova e Parelhas, e reúne patrimônio natural, histórico e cultural de relevância internacional.