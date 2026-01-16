Setor de beleza lidera abertura de pequenos negócios e cresce 18% em 2025

247 - O setor de beleza consolidou-se como um dos principais motores do empreendedorismo brasileiro em 2025. Em um ano marcado pela abertura de quase 5 milhões de pequenos negócios no país, salões de beleza e empresas ligadas ao segmento figuraram entre os que mais registraram novos CNPJs, refletindo a força de um mercado em expansão contínua e cada vez mais profissionalizado.

Levantamento do Sebrae, divulgado pela Agência Sebrae de Notícias (ASN Nacional), aponta que aproximadamente 236 mil novos empreendimentos do setor foram formalizados ao longo de 2025, abrangendo microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). O ritmo de crescimento impressiona: foram, em média, 646 novos estabelecimentos por dia, o equivalente a 27 negócios de beleza abertos a cada hora, um avanço superior a 18% em relação ao ano anterior.

Para a analista de competitividade do Sebrae, Maria Consuelo Mello, o diferencial competitivo das empresas do segmento está diretamente ligado à qualidade do atendimento e aos cuidados com o cliente. “É um mercado muito grande e o diferencial deve estar ligado aos cuidados com a biossegurança, esterilização dos materiais, limpeza, organização, muita gentileza e atendimento humanizado. É preciso ver cada cliente não como mais uma que vai deixar um valor monetário, mas uma pessoa que está sendo cuidada”, afirma.

O crescimento do setor ocorre em um contexto de valorização profissional. Desde 2012, o Brasil celebra em 19 de janeiro o Dia Nacional dos Profissionais da Beleza, data que reconhece oficialmente ocupações como cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, depilador, maquiador e esteticista em todo o território nacional.

Atendimento integrado e foco no ser humano

Um exemplo desse novo perfil de empreendimento é o salão INTRI&CO, inaugurado em outubro de 2025 em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Com atendimento personalizado como prioridade, o espaço aposta em uma abordagem que vai além da estética tradicional. “Aqui, o cuidado vai além da cadeira ou do espelho. Ele começa na escuta. Buscamos enxergar o cliente não apenas como alguém que busca um procedimento estético, mas como um ser humano completo, com história, emoções, hábitos e necessidades únicas”, afirma a empreendedora Ludmilla Branco.

Com média mensal de 580 atendimentos, o salão reúne uma equipe multidisciplinar pouco comum no setor, formada por administradora, especialista em terapia capilar, psicóloga, nutricionista e cinco funcionários. Segundo Ludmilla, a proposta surgiu da observação prática do dia a dia. “Ao longo dos anos, ficou claro que muitas queixas estéticas, especialmente relacionadas aos cabelos, tinham raízes emocionais, hormonais, nutricionais e comportamentais. A INTRI&CO foi criada justamente para unir esses saberes em um único espaço, respeitando a individualidade de cada cliente”, explica.

A empreendedora destaca ainda que o investimento em beleza deve ser encarado como necessidade. “Quando a cliente é tratada com responsabilidade, ciência e sensibilidade, o impacto é profundo e duradouro. Autoestima faz milagres”, diz. De acordo com ela, o modelo de atendimento integrado tem impulsionado o crescimento do negócio e ampliado a base de clientes. “Além de acolher os pacientes advindos da parte da saúde, com o auxílio do Sebrae/RJ, estamos captando novos clientes que chegam pela beleza e acabam acolhendo a ideia de tratar o todo, demonstrando uma forte aceitação do público e buscando a consolidação da proposta no mercado local.”

Tendências que impulsionam o faturamento

Para apoiar os pequenos negócios do setor, o Sebrae aponta práticas consideradas estratégicas para ampliar o faturamento e fidelizar clientes. Entre elas, o atendimento personalizado aparece como prioridade, diante de consumidores que buscam experiências mais especializadas e alinhadas ao seu estilo. “É interessante ter um perfil dos clientes, as suas preferências, o que usaram no último atendimento e que pode ser repetido com protocolos personalizados, produtos utilizados que não gerem desconfiança”, orienta Maria Consuelo.

A sustentabilidade também ganha espaço no planejamento dos empreendedores, com a busca por produtos mais naturais e socialmente responsáveis, em sintonia com as atuais demandas ambientais. A inovação, por sua vez, é vista como elemento central, seja na forma de atender, na inclusão, na diversidade ou na criação de experiências que estimulem o retorno do cliente. “Os salões, os cabeleireiros, as profissionais de estética devem estar atentos às tendências, acompanhar as técnicas mais modernas, mais inovadoras, sem perder a tradição”, destaca a analista.

O bem-estar completa o conjunto de tendências. Segundo Maria Consuelo, cresce a procura por ambientes que favoreçam o autocuidado e a expressão da identidade individual. “A base do salão de hoje é oferecer experiências sensoriais, aromas, fragrâncias, todo um ambiente preparado para acolher as pessoas com alegria, com dinamismo, tranquilidade e serenidade”, afirma. Ela ressalta que o público busca espaços acolhedores e tranquilos, voltados à atenção e ao respeito.

Perfil das empresas abertas

Do total de negócios de beleza formalizados em 2025, a grande maioria é composta por microempreendedores individuais. Foram registrados 221.585 MEIs, o equivalente a 94% do total. As microempresas somaram 12.424 registros, representando 5%, enquanto as empresas de pequeno porte chegaram a 1.672, cerca de 1%. Os números reforçam o protagonismo do empreendedorismo de pequeno porte em um dos segmentos mais dinâmicos da economia brasileira.