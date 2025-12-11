“A América Latina vive seu momento mais decisivo desde as guerras de independência”, diz deputada venezuelana

247 – Desgastado pela queda de popularidade e pressionado a revelar o conteúdo dos arquivos do ex-financista e falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a ameaçar a Venezuela com uma força de guerra sem precedentes, deslocada para a região do mar do Caribe e liderada pelo chamado "Departamento da Guerra" dos EUA, este sim acusado de proteger narcotraficantes.

Para relatar o cenário de extrema tensão, o programa Forças do Brasil, da TV 247, entrevistou a diplomata e deputada da Assembleia Nacional venezuelana Ilenia Medina, do partido Pátria Para Todos, que integra a base de apoio ao governo Maduro. Na conversa, Medina desmontou, com dados, a acusação de que a Venezuela integraria, como alega Trump, sem apresentar provas, a rota mundial do tráfico de drogas.

Ela também frisou: “A Venezuela não é uma ameaça militar”.Para Medina, o principal objetivo de Trump “é estratégico". Trata-se de "controlar as reservas energéticas da Venezuela, mas a Venezuela não irá entregá-las”.

Diante da ameaça de invasão, ela foi taxativa ao afirmar a necessidade de união: “A América Latina vive o momento mais decisivo desde as guerras de independência”. Assista: