'A segurança pública como guerra está falida', diz José Genoino

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente do PT, José Genoino, afirmou em entrevista à TV 247 que o atual modelo de segurança pública no Brasil está “falido” e precisa ser completamente reformulado. Segundo ele, a concepção de segurança baseada na lógica da guerra e no predomínio das polícias militares fracassou no combate ao crime organizado e na proteção da população.

As declarações foram dadas em crítica à atuação do secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e à sua defesa de um modelo de segurança mais centralizado nas forças policiais estaduais. “Derrite quer fortalecer o modelo de segurança pública que está falido. Quer fortalecer o federalismo, enquanto a posição do governo busca criar uma coordenação nacional com os estados e municípios, principalmente na área de governança, banco de dados, papel da Polícia Federal e da inteligência”, afirmou Genoino.

Para o ex-presidente do PT, é fundamental que o país invista em um sistema coordenado nacionalmente e com foco estratégico. “Tem que ter uma repressão focada na cúpula do crime organizado. O massacre no morro do Alemão, na Penha, mostrou que os comandantes não foram presos. A segurança como guerra está falida”, disse.

Genoino criticou ainda o que chamou de “tutela das polícias” sobre os governadores, inclusive em administrações progressistas. “O que o Derrite quer é fortalecer a tutela das polícias sobre os governadores. Porque, na verdade, quem manda na segurança pública são as PMs, inclusive nos governos do PT. Você tem que estabelecer a autoridade do secretário de Segurança sobre as polícias Militar e Civil”, afirmou.

Como alternativa, o ex-deputado defendeu a criação de um Ministério da Segurança Pública, com poder de coordenação nacional e integração entre os órgãos de repressão e inteligência. “Temos que agravar as penas para facções criminosas, no caso do tráfico de drogas, da lavagem de dinheiro e do contrabando de armas. E tem que atingir a cabeça, não adianta pegar o baixo clero”, ressaltou.

Genoino também criticou a tentativa de Derrite de transferir seu modelo de segurança estadual para a esfera federal. “O Derrite saiu de São Paulo para ir para a Câmara consolidar esse modelo falido, que é o predomínio das PMs e da Polícia Civil, tirando o papel da coordenação feita pela União via Polícia Federal e Secretaria de Segurança Pública. Está provado que o crime de lavagem de dinheiro, tráfico e contrabando de armas só pode ser combatido com uma ação nacional e internacional. O crime não é federativo, não pertence só ao estado A, B ou C. O crime é amplo”, concluiu.