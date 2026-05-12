‘Caso Ciro Nogueira cai no colo do bolsonarismo’, diz Altamiro Borges

247 - O jornalista Altamiro Borges afirmou ao programa Giro das Onze, da TV 247, que o avanço da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, pode afetar o bolsonarismo nas eleições deste ano, após a investigação apontar indícios de pagamentos mensais entre R$ 300 mil e R$ 500 mil do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ao senador Ciro Nogueira (PP-PI).

De acordo com o analista, o caso envolvendo Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro, tende a gerar desgaste político para aliados do bolsonarismo. 'Ciro está afundando, cai no colo do bolsonarismo. Era um dos principais líderes do bolsonarismo. Vorcaro envolveu um monte de lideranças políticas', disse.

O jornalista também mencionou que Ciro Nogueira aparece entre os nomes cogitados para compor uma eventual chapa como vice do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República.

'A política é muito dinâmica. Conluio Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro está soltando fogo pelo nariz. Era todo dia o Jornal Nacional fala daquilo. Todo dia os jornalões davam manchete. Ciro tem que dar uma agradecida à mídia (tradicional), que falou, mas não é tanto destaque assim', continuou Borges.

Investigação mira relação com Banco Master

A Polícia Federal encontrou elementos que indicam que Ciro Nogueira teria recebido pagamentos de Daniel Vorcaro. A apuração também aponta possíveis benefícios, como viagens internacionais, hospedagens, deslocamentos em aeronaves privadas e uso de imóveis de luxo.

Os dados constam em representação enviada pela PF ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a quinta fase da Operação Compliance Zero.

Os investigadores também apuram se Ciro Nogueira usou o mandato parlamentar para atender interesses ligados ao Banco Master. Nesse eixo, a PF analisa propostas legislativas apresentadas pelo senador que poderiam favorecer diretamente a instituição financeira comandada por Vorcaro.

Um dos pontos sob análise envolve a emenda nº 11, apresentada por Ciro em agosto de 2024 à PEC nº 65/2023. O texto previa ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), elevando o limite de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante.

A Operação Compliance Zero segue no centro das apurações sobre o Banco Master e amplia a pressão política sobre figuras ligadas ao Congresso e ao bolsonarismo.