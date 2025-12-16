“Cassação dada como certa se tornou uma vitória política”, diz Glauber Braga

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) classificou, em entrevista à TV 247, como uma vitória política o desfecho do processo que resultou na suspensão de seu mandato por seis meses, evitando a cassação que, segundo ele, era tratada como certa nos bastidores da Câmara dos Deputados.

Para o parlamentar, o resultado só foi possível por uma combinação de mobilização social intensa, enfrentamento público e articulação política no plenário. “A aposta que nós fizemos foi numa denúncia pública e num processo de mobilização a quente, que não começou naquele dia”, disse

Segundo o deputado, o ponto decisivo foi a aprovação, por margem apertada, da preferência para que a suspensão fosse votada antes da cassação. “A votação que tem que ser analisada é a de 226 a 220. Foi ela que abriu a possibilidade real de uma virada no plenário”, afirmou.

Ele explicou que, caso a cassação tivesse sido votada primeiro, o comando da Câmara teria maior controle sobre o processo.

Ao comentar a punição aplicada, o deputado reconheceu que a suspensão é injusta, mas ressaltou o significado político do resultado. “A suspensão por seis meses é injusta, a gente denuncia isso, mas não pode deixar de celebrar a vitória política de uma cassação que era dada como certa”, declarou.

Glauber afirmou ainda que o período afastado do mandato não significará recuo da atuação política. Segundo ele, a experiência reforçou a importância da pressão social e da denúncia pública como instrumentos centrais de enfrentamento. Assista: