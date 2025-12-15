Sóstenes detona Hugo Motta: 'procrastinador de problemas'

247 - O líder do PL (Partido Liberal) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), fez críticas públicas à atuação do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). Em conversa com jornalistas nesta segunda-feira (15), o parlamentar afirmou que a atual condução dos trabalhos legislativos contribui para o acúmulo de problemas e dificulta soluções objetivas.

Segundo Sóstenes, a forma de liderança adotada por Hugo Motta se baseia em adiar decisões, em vez de enfrentar cada questão de maneira direta. “Ele lidera empurrando o problema para frente. Ele é um procrastinador de problemas”, afirmou o deputado, de acordo com a CNN Brasil.

Críticas à condução da pauta legislativa

De acordo com o líder do PL, o presidente da Câmara poderia resolver os temas em debate de forma gradual, mas prefere concentrar diversos assuntos na pauta para tentar solucioná-los simultaneamente. Na avaliação de Sóstenes, essa estratégia acaba ampliando conflitos internos e gera insatisfação entre os partidos.

O parlamentar citou como exemplo a semana anterior, quando Hugo Motta sinalizou que colocaria em votação o projeto de lei da Dosimetria, demanda do PL, além de pautas econômicas defendidas pelo PT (Partido dos Trabalhadores). Também indicou que daria andamento a processos de cassação de deputados, o que elevou a expectativa em torno das decisões da presidência da Casa.

Processos de cassação ampliam tensão

Entre os temas mais sensíveis, Hugo Motta já havia demonstrado disposição para pautar o processo de cassação do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Sóstenes criticou a iniciativa e afirmou que a decisão lhe causou “estranheza”. Para o líder do PL, o resultado da última semana foi negativo para o presidente da Câmara. Segundo ele, havia a expectativa de que o plenário cassasse os mandatos da deputada Carla Zambelli (PL-SP) e do deputado Glauber Braga (Psol-RJ), o que não ocorreu.

Avaliação negativa da última semana

Na avaliação de Sóstenes Cavalcante, o desfecho das votações frustrou a estratégia do comando da Casa e evidenciou problemas na condução política. Procurado, o presidente da Câmara não comentou o caso.