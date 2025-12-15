Ramagem condiciona renúncia a asilo nos EUA, diz líder do PL

247 - O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) só admite abrir mão do mandato caso consiga asilo político nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (15) pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), em meio à expectativa de que o plenário da Casa analise ainda nesta semana o processo que pode resultar na perda do cargo do parlamentar. Segundo o líder do partido, a possibilidade de renúncia está descartada no curto prazo, mesmo que o processo de cassação seja incluído na pauta de votações. As informações são do G1.

Condição imposta para a renúncia

De acordo com Sóstenes Cavalcante, Ramagem só considera deixar o mandato se houver êxito no pedido de asilo. “Espero que Hugo Motta possa rever e não paute a cassação nesta semana”, afirmou o líder do PL durante um almoço com jornalistas em Brasília. “Ramagem disse que considera renunciar no ano que vem caso seja bem sucedido no seu pedido de asilo político”, disse o parlamentar.

Processo de cassação avança na Câmara

Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que o processo envolvendo a perda do mandato de Ramagem seria levado ao plenário ainda nesta semana. A movimentação ocorre após a condenação do parlamentar por tentativa de golpe, em um processo que já transitou em julgado.

Estratégia do PL para adiar votação

Diante desse cenário, o PL tenta postergar a análise em plenário, defendendo que o caso seja encaminhado inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A legenda avalia ter votos suficientes para barrar a cassação, repetindo a estratégia adotada na votação envolvendo a deputada Carla Zambelli (PL-SP). A bolsonarista, que está presa na Itália e aguarda uma decisão sobre sua extradição, renunciou ao mandato na Câmara dos Deputados no domingo (14).

Risco de decisão do STF

Apesar da confiança em uma eventual vitória no Legislativo, lideranças do partido reconhecem que o Supremo Tribunal Federal pode invalidar a manutenção do mandato, justamente porque a condenação de Ramagem já não admite mais recursos.