Celso Pansera: “Maricá mostra que inovação gera desenvolvimento”

247 - O ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações Celso Pansera afirmou que Maricá se tornou um exemplo de uso estratégico dos royalties do petróleo para financiar políticas de inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico. Em entrevista ao Bom Dia 247, ele disse que a cidade construiu uma estrutura voltada para o futuro econômico a partir de investimentos públicos em ciência, pesquisa e novos setores produtivos.

Segundo Pansera, a experiência de Maricá demonstra que municípios podem criar modelos próprios de desenvolvimento sem depender exclusivamente das atividades tradicionais ligadas ao petróleo. “Nós estamos usando os recursos dos royalties do petróleo para criar um novo ambiente futuro de royalties da indústria, da tecnologia, da inovação e da sustentabilidade”, declarou.

Ele lembrou que, em 2020, participou da criação do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), responsável por estruturar programas voltados para inovação tecnológica e transformação econômica no município. De acordo com Pansera, o objetivo foi iniciar uma mudança gradual na base produtiva da cidade.

“O ICTIM começou uma série de projetos apostando na inovação e na mudança estrutural da economia”, afirmou.

Pansera disse que, após deixar a presidência da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), retornou a Maricá para assumir a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), onde passou a coordenar novos projetos de infraestrutura e expansão econômica. Entre as iniciativas citadas por ele estão a ampliação do aeroporto municipal, a construção de hotéis, shopping centers e a implantação de um parque tecnológico.

Segundo o ex-ministro, o planejamento econômico da cidade está ligado à ideia de preparar Maricá para um cenário de redução gradual da dependência do petróleo. “O município que quiser diferenciar sua economia e olhar para o médio e longo prazo precisa investir em inovação”, afirmou.

Pansera também destacou que as políticas desenvolvidas em Maricá podem ser reproduzidas em outras cidades do estado e do país. Ele citou o sistema de ônibus gratuitos, conhecido como “Vermelhinhos”, e a moeda social Mumbuca como exemplos já observados por outros municípios.

“As nossas políticas são replicáveis. Duque de Caxias já começou a aplicar o modelo da tarifa zero em parte das linhas”, disse.

Na avaliação dele, programas de inovação não exigem necessariamente grandes volumes de recursos, mas dependem de planejamento e continuidade administrativa. “Toda cidade tem problemas para resolver. Se você cria editais e disponibiliza algum recurso, surgem soluções dentro da própria cidade”, afirmou.

Pansera argumentou que Maricá conseguiu consolidar uma experiência diferenciada porque houve integração entre políticas sociais, planejamento econômico e investimentos em tecnologia. Ele também associou esse processo à continuidade administrativa do PT no município, que governa a cidade há cinco mandatos consecutivos.

“O prefeito que quiser mudar a base econômica da sua cidade precisa criar estruturas de inovação e fazer isso funcionar no longo prazo”, declarou.

Ao comentar o cenário estadual, Pansera afirmou que o Rio de Janeiro possui uma estrutura científica consolidada, mas carece de coordenação política para conectar universidades, centros de pesquisa e setor produtivo. Para ele, a experiência de Maricá pode servir como referência para uma política estadual de desenvolvimento baseada em ciência e tecnologia.

“Maricá mostra que é possível organizar políticas públicas voltadas para inovação e desenvolvimento econômico com planejamento e presença do poder público”, concluiu.