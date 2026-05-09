Maricá anuncia projeto com a Anvisa sobre cannabis medicinal para reduzir dependência externa em setor farmoquímico

247 - A Prefeitura de Maricá recebeu nesta sexta-feira (8) o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Thiago Campos, para avançar em uma agenda sobre soberania farmoquímica e cannabis medicinal. Segundo a Prefeitura de Maricá, o encontro incluiu a assinatura de uma carta de intenções para inserir o município no Sandbox de Cannabis Medicinal da agência, em um país que importa cerca de 90% dos medicamentos que consome.

A iniciativa pretende construir, em parceria com a Anvisa, um modelo de pesquisa e futura produção de medicamentos à base da planta para pacientes do Sistema Único de Saúde. O projeto busca reduzir a dependência brasileira de insumos e remédios importados e fortalecer a capacidade tecnológica local.

O Sandbox de Cannabis Medicinal funciona como um ambiente regulatório de testes supervisionado pela agência. Nesse espaço, o município poderá desenvolver experiências com regras controladas, acompanhamento técnico e protocolos de segurança.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Velho, afirmou que a parceria com a Anvisa pode transformar Maricá em referência nacional. "Estamos desenhando esse caminho com a Anvisa para que Maricá apresente um modelo de produção que funcione na prática e sirva de referência. Discutir soberania farmacêutica é garantir que a nossa saúde não dependa apenas do que vem de fora, fortalecendo a tecnologia da nossa cidade", explicou.

Infraestrutura em saúde

Durante a visita técnica, representantes da Anvisa conheceram o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e as obras da Cidade da Saúde, que incluem áreas de hemodiálise e novos leitos cirúrgicos.

A agenda teve a participação da diretora-geral do hospital, Ana Paula Silva, do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá, Júlio César Urdangarin, do presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, Cláudio Gimenez, e da coordenadora-geral de Gestão do Cuidado Integral da Secretaria de Saúde, Maria da Paz, conhecida como Paizinha.

Thiago Campos avaliou que a estrutura municipal favorece a criação de projetos inovadores na área. "Viemos buscar parcerias para apoiar o trabalho com a cannabis medicinal e encontramos aqui equipamentos de ponta. O Hospital Che Guevara é fundamental para integrarmos a pesquisa e a segurança técnica desta nova política", afirmou.

Grupo de trabalho organizará atendimento

A Prefeitura também lançou um Grupo de Trabalho Intersetorial para estruturar o atendimento aos pacientes e garantir segurança no acesso futuro a medicamentos relacionados à cannabis medicinal.

O secretário de Comunicação, Keffin Gracher, um dos coordenadores do grupo, afirmou que a cidade quer unir regulação, ciência e impacto social. "Ao dialogar com a Anvisa e instituir este grupo, Maricá ajuda a construir um caminho regulatório e científico para a cannabis medicinal no Brasil. O país ainda depende fortemente da importação de medicamentos e insumos farmacêuticos, e discutir soberania nessa área também é fortalecer pesquisa, tecnologia e capacidade nacional de desenvolvimento. Queremos que tratamentos seguros, acessíveis e produzidos com rigor técnico cheguem à população com inovação e compromisso social", reforçou.

Com a entrada no ambiente de testes da Anvisa, Maricá poderá desenvolver insumos sob supervisão direta do órgão federal. A proposta prevê controle em todas as etapas, do cultivo ao laboratório, com exigência de padrões de qualidade.

A Vigilância Sanitária municipal também acompanhará o processo. A meta da administração local é criar uma estrutura capaz de transformar inovação tecnológica em medicamentos gratuitos e seguros para a população de Maricá.